A magyar úszókat elképesztő őrjöngés fogadta a lelátón, talán a világbajnokság eddigi legjobb döntőjét varázsolta a közönség. A címvédő Cseh László 1:53.72 perccel zárt a Londonban olimpiai bajnok Chad Le Clos mögött, míg a Rióban bronzérmes Kenderesi Tamás 1:54.73 percet úszott, ez pedig csak a negyedik helyre volt elég.

„Nem tudom, lehetett volna ez gyorsabb, bár az idő teljesen jó. Az, hogy idén eljutottam idáig, hatalmas csapatmunka volt” – mondta a verseny után Cseh László. „Kicsit értetlenül állok a dolgok előtt, nem így álmodtam meg ezt a döntőt. Közel sem úsztam olyat, mint amilyet terveztem. Negyedik lettem, annyira nem rossz ez az eredmény, de többre számítottam” – fogalmazott a kissé csalódott Kenderesi.

Hosszú Katinka 1:56.35 perces eredménnyel a hetedik helyen végzett a 200 méteres gyorsúszás nagyon erős mezőnyében, illetve nem sokkal később a 200 méter pillangón a hatodik idővel jutott a ma este sorra kerülő döntőbe, Szilágyi Liliána pedig hetedikként kvalifikálta magát.

Tegnap délután a magyar női vízilabda-válogatott is medencébe ugrott, és háromgólos hátrányból fordítva, 10–9-re legyőzte a görög csapatot, így pénteken 12.30-tól az ötödik helyért játszhat az olaszokkal a Margitszigeten.

Világcsúcsok a nőknél, elődöntős a férfi válogatott

A kanadai Kylie Jacqueline Masse 100 méter háton, míg az amerikai Lilly King 100 méter mellen győzött világcsúccsal a magyarországi vizes világbajnokságon, ahol kedden késő délután nem született újabb magyar érem, viszont Kozma Dominik, Kapás Boglárka és Késely Ajna is döntőben szerepelt, illetve a magyar férfi vízilabda-válogatott az oroszokat legyőzve bejutott a legjobb négy közé.

A 4x100 méteres gyorsváltóval bronzérmet szerző Kozma Dominik 1:45.54 perces országos csúccsal a 6. helyen végzett 200 méter gyorson kedden késő délután az elképesztő hangulatot teremtő, 12 ezer néző előtt a Duna Arénában. „Elvitt a szívem, ajándékot akartam, már csak a közönségnek is. Megtréfáltam a többieket, de ez lett a vége, ők rutinosabbak voltak. Legközelebb is ugyanezt fogom csinálni, csak be is fejezem” – nyilatkozta a verseny után a 26 éves Kozma.

Az 1500 méteres gyorsúszás fináléjában Kapás Boglárka 4., Késely Ajna pedig 8. lett. Előbbi a versenyszám Európa-bajnoka, két éve, Kazanyban bronzérmet szerzett, ezúttal 16:06.27 perces idővel fejezte be a megmérettetést. Egyébként az amerikai, ötszörös olimpiai bajnok, 20 éves Katie Ledecky nyerte a számot, aki 12. világbajnoki aranyát gyűjtötte be, így jelenleg ő a világbajnokságok történetének legsikeresebb női úszója.

A Duna Arénában zajló úszóprogramok után a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodára irányult a lelkes magyar közönség figyelme, hiszen a magyar férfi vízilabda-válogatott kedd este Oroszország ellen ugrott medencébe, és magabiztos játékkal kilencgólos győzelmet aratott. A Märcz Tamás szövetségi kapitány edzette házigazdák 14–5 arányban diadalmaskodtak az oroszok felett, a folytatásban pedig Görögország ellen játszanak 21.30-tól a mai elődöntőben.

„Nem véletlenül mentünk el a meccs elején 5–0-ra, nagyon jól koncentráltunk. Reméltem, hogy ilyen fölényben leszünk, de nagyobb ellenállásra számítottam. Ez jó nap volt nekünk, már ami a formaidőzítést illeti. A görögök mindig megpróbálják lelassítani az ellenfelet, ezzel impotenssé teszik a támadójátékot. Jól ismerjük őket, remélem, ehhez hasonló iramot tudunk diktálni a következő meccsen is, és akkor döntőbe juthatunk” – mondta a mérkőzés után Varga Dénes csapatkapitány, aki négy gólt szerzett az oroszok ellen. Amúgy a találkozó érdekessége, hogy Nagy Viktor kapus 91 százalékos hatékonysággal védett, vagyis 16 hárítást mutatott be.

A mérkőzés végén mintegy hétezer torokból hangzott a Szép volt, fiúk! és a Ria, ria, Hungária.

Eredmények:

* férfi 200 m gyors: 1. Szun Jang (Kína) 1:44.39 perc, 2. Townley Haas (Egyesült Államok) 1:45.04, 3. Alekszandr Krasznyih (Oroszország) 1:45.23... 6. Kozma Dominik 1:45.54

* női 1500 m gyors: 1. Katie Ledecky (Egyesült Államok) 15:31.82 perc, 2. Mireia Belmonte (Spanyolország) 15:50.89, 3. Simona Quadarella (Olaszország) 15.53.86, 4. Kapás Boglárka 16:06.27... 8. Késely Ajna 16.22.87

* férfi 100 m hát: 1. Hszü Csia-jü (Kína) 52.44 másodperc, 2. Matt Grevers (Egyesült Államok) 52.48, 3. Ryan Murphy (Egyesült Államok) 52.59

* női 100 m hát: 1. Kylie Jacqueline Masse (Kanada) 58.10 másodperc – világcsúcs, 2. Kathleen Baker (Egyesült Államok) 58.58, 3. Emily Seebohm (Ausztrália) 58.59

* női 100 m mell: 1. Lilly King (Egyesült Államok) 1:04.13 perc – világcsúcs, 2. Katie Meili (Egyesült Államok) 1:05.03, 3. Julia Jefimova (Oroszország) 1:05.05

* női 200 m gyors: 1. Federica Pellegrini (Olaszország) 1:54.73 perc, 2. Katie Ledecky (Egyesült Államok) és Emma McKeon (Ausztrália) 1:55.18... 7. Hosszú Katinka 1:56.35

* férfi 200 m pillangó: 1. Chad Le Clos (Dél-afrikai Köztársaság) 1:53.33 perc, 2. Cseh László 1:53.72, 3. Szeto Daija (Japán) 1:54.21, 4. Kenderesi Tamás 1:54.73

* férfi 50 m mell: 1. Adam Peaty (Nagy-Britannia) 25.99 mp, 2. Joao Gomes Júnior (Brazília) 26.52, 3. Cameron van der Burgh (Dél-Afrika) 26.60.