Kelly Huffman, a Kaliforniai Egyetem riverside-i intézményének pszichológus professzora a Cerebral Cortex folyóiratban publikálta a nemzedékeken át öröklődő hatással kapcsolatos kutatási eredményeit. „Hagyományosan úgy vélik, hogy csak a méhében fejlődő magzatot károsíthatja közvetlenül, ha az anya alkoholt fogyaszt. Most azonban már van rá bizonyíték, hogy az anya alkoholfogyasztásának hatása generációkon át nyúlhat, és negatív hatása lehet a következő nemzedékekre anélkül, hogy azok az alkohol közvetlen hatásának lettek volna kitéve magzati korban” – közölte Huffman.

A professzor egérkísérletekkel bizonyította az alkoholnak az utódokban agyi károsodást és viselkedési problémákat okozó, öröklődő hatását. Három generáción át vizsgálta a kísérleti állatok agyában és viselkedésé­ben tapasztalható eltéréseket. A várakozásoknak megfelelően az első nemzedékben, amelyet magzati korban közvetlenül tettek ki az alkohol hatásának (prenatal ethanol exposure, PrEE), a gének módosult működését, az agykéregben az idegrendszer abnormális fejlődését és viselkedési zavarokat tapasztalt a tudós. Az igazi felfedezés azonban az volt, hogy a következő generációkban, amelyek már nem voltak közvetlenül kitéve az alkohol hatásának, hasonló idegrendszer-fejlődési és viselkedési zavarok jelentkeztek.

A tanulmány szerint a születés előtt alkoholnak kitett magzatok és utódaik testsúlya, valamint agyának mérete is kisebb volt minden nemzedékben a kontrollcsoportnál, a PrEE-egerek minden generációja sokkal szorongóbb és depresszióra hajlóbb volt, valamint a mozgató és érzékelő szervek összehangolásával kapcsolatos, úgynevezett szenzomotoros fejlődésük is gyengébb volt. Huffman úgy vélte, a kutatási eredmények szerint az embereknél is öröklődhet az alkohol okozta rendellenesség. (MTI)