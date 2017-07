„Néhány évvel ezelőtt nézőpontot váltottunk. Abból indultunk ki, hogy írhatunk mi nagyon magas színvonalú tudományos dolgozatokat, ha az ezekben vázoltak nem tükröződnek az elhalálozások számában, ami azt jelenti, hogy nem jó úton haladnak a dolgok. Éppen ezért döntött úgy a Román Kardiológusok Társasága, hogy jobban beavatkozik a hazai egészségpolitikába, és az eredmények jól láthatóak. (...) 2010 augusztusa óta létezik egy országos kezelési program. A hetedik évben járunk, és a program kezdete óta Romániában csökkent a leglátványosabban az elhalálozások száma, az infarktusokat is beleértve, két év alatt 40 százalékkal” – magyarázta Gabriel Tatu Chiţoiu.

Hozzátette, az elhalálozások számának csökkenéséhez jelentős mértékben hozzájárult az országos dohányzásellenes program és a dohányzást korlátozó törvény is. Ezeknek tudható be, hogy 17 százalékkal kevesebb páciens került kórházba miokardiális infarktus miatt, és 46 százalékkal csökkent a beutalt asztmás gyerekek száma.

Gabriel Tatu Chiţoiu bejelentette, az általa vezetett társaság online televíziócsatornát indít, amelyen kardiológiával kapcsolatos tájékoztató műsorok lesznek láthatóak. (Agerpres)