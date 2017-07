Egy személy meghalt és 29 megsérült a keddtől szerdáig tartó ítéletidőben. Tizenhét megye – Fehér, Argeş, Beszterce-Naszód, Brăila, Kolozs, Călăraşi, Krassó-Szörény, Dâmboviţa, Galac, Giurgiu, Hunyad, Ialomiţa, Máramaros, Maros, Prahova, Szilágy, Vaslui – kilencven településén és Bukarestben is szükség volt a katasztrófavédelem közbelépésére, miután heves zivatarok, felhőszakadások törtek ki.



A vihar országszerte 678 fát döntött utakra, autókra vagy házakra, közlekedési fennakadásokat, jelentős károkat okozva. A kidőlt fák 72 autót és 24 háztetőt rongáltak meg. A hegyoldalakról lemosott hordalék több órára fennakadásokat okozott a Déli-Kárpátokon átvezető DN1 (Brassó–Bukarest) és DN7C (transzfogarasi) országúton. A legnagyobb pusztítást Brăila megyében végezte az óránként több mint 80 kilométeres sebességű szél. Itt több mint 500 fát tépett ki a szélvihar, 44 település maradt villanyáram nélkül. Itt történt a haláleset is: egy 51 éves nőt agyoncsapott egy kidőlt fa, férjét pedig – aki néhány másodperccel korábban már elérte autójukat – súlyos, de nem életveszélyes zúzódásokkal szállították kórházba. Galac megyében legalább tízen sérültek meg, kettőjük állapota súlyos. A brăilai már a második vihar okozta haláleset Romániában: a Bihar megyei Csarnóházán vasárnap este ugyancsak egy kicsavart fa miatt autójában veszítette életét egy 36 éves férfi. Akkor 16 személy sérült meg, mindannyi­an jobban vannak. Tegnap már csak egy személy feküdt az intenzív osztályon – egy 23 éves fiatal –, de már ő is gépek nélkül lélegzik. Két másik sérültet a nagyváradi, illetve kolozsvári kórházakban ápolnak, mindkét nő az idegsebészeti osztályon fekszik.

Mivel a következő időszakban is esőzések és veszélyes időjárási jelenségek várhatók, a katasztrófavédelmi főfelügyelőség azt tanácsolja a lakosságnak, hogy jégeső vagy villámlás idején maradjanak lakásaikban vagy más biztos helyen, és szüntessék meg az elektronikus gépek, berendezések villanyellátását, autóikat pedig lehetőleg olyan helyen parkolják le, ahol nem tud sem fa, sem villanyoszlop rájuk dőlni.