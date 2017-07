A prefektus Sántha Ferenc, a Kovászna Megyei Egészségügyi Igazgatóság járványtani főorvosa egy nappal korábbi nyilatkozataira támaszkodva elmondta: az igazgatósággal, valamint a megyei sürgősségi kórházzal közösen mérték fel a helyzetet. Arra a következtetésre jutottak, általánosságban nem lehet súlyos helyzetről beszélni, viszont több olyan térséget is azonosítottak, ahol szükség van az oltási kampány felerősítésére. A felmérés nyomán hét oltási pont kialakítása mellett döntöttek Sepsiszentgyörgyön, Bodzafordulón, Hidvégen, Nagyborosnyón, Előpatakon, Zágonban, Zabolán, valamint Sepsikőröspatakon, mivel ezeken a helyszíneken található a legtöbb gyermek, aki nem részesült a kanyaró elleni védőoltásból. A kampányt hétfőtől indították, egyelőre egy hétre előre állapították meg az oltási naptárt. Előpatak községben kezdték, a kampány itt pénteken, 28-án zárul. Sepsiszentgyörgyön csütörtökön és pénteken, Sepsikőröspatakon pedig csütörtökön zajlik az immunizálás.

A prefektus szerint az igazgatóságtól kapott adatok alapján elmondható, hogy a kampány jól halad, és viszonylag rövid idő alatt le tudják zárni. Az önkormányzatokat is felkérték, hogy a családorvosokkal együttműködve igyekezzenek azonosítani a beoltatlan gyerekeket, és a kampányon túl is figyeljenek arra, hogy az immunizálás megfelelő ütemű legyen.

Sebastian Cucu arról is be­számolt, tudomása szerint Háromszéket inkább csak érin­tette a járvány – ő tizennyolc megbetegedésről értesült. Meg­erősítette Sántha Ferenc véleményét, mely szerint, ha sikerül elérni, hogy az immunizáltság szintje ne csökkenjen 95 százalék alá, akkor a járvány veszélyét is el lehet nagyjából kerül­ni. A helyzetelemzésből az is kiderült, vidéken van inkább gond (az egyéves beoltott gyerekek aránya 87 százalék, szemben a városokban tapasztalható 98 százalékkal, és ezen belül a roma közösségekben, ezért rájuk koncentráltak elsősorban. Azt is tapasztalták, hogy egyes önkormányzati vezetőknek sem volt tudomásuk arról, hogy a településeiken viszonylag magas a beoltatlanok száma.

A prefektus szerint Háromszéken kevés az olyan szülő, aki vallási vagy más meggyőződésből utasította el az oltásokat, a gyakoribb inkább a tájékozatlanság, illetve az egyes családorvosok hanyagsága. Cucu szerint senki sem kötelezhető, hogy éljen az immunizálás lehetőségével. A kampány során ugyanakkor nem találkoztak olyan esettel, hogy visszautasították volna az oltást.