Háromszéken az előző esztendőkben Bölönben, Bálványosfürdőn, Zalánpatakon, Kisbaconban, Csernátonban és Sepsibodokon zajlott fürdőépítő kaláka. Gelencén a Nádika alatti területen két-három forrás található – jelenleg egy itatóhely is –, ide épül most tíz nap alatt a forrásfürdő, ahol a klasszikus fürdőmedence, filagória, öltözők és fűzépítmények mellett komolyabban fognak foglalkozni az erózióvédelemmel, forrástisztítással, egy természetes játszótér, kapu és útrendszer kialakításával, információs táblák festésével, a hegyre vezető kálvária keresztút előkészítésével, és nagyobb hangsúlyt igyekeznek fektetni a tájművészeti tartalomra.

Az Ars Topia Alapítvány elnöke, Herczeg Ágnes lapunk megkeresésére elmondta: az előző évekhez hasonlóan mintegy hetven magyarországi és hazai önkéntes van jelen a fürdőépítő kalákán, akik zömében építész és tájépítész szakos egyetemi hallgatók, illetve azt végzett fiatalok. A kaláka fő célja továbbra is a közösségépítés marad – hangsúlyozta Herczeg Ágnes, aki azt is elmondta, örül, hogy már első nap jelen van Sikó Imre, Bölön község polgármestere és tizennégy fős csapata.

Elmondása szerint kezdetben idegenkedett az ötlettől Cseh József helybeli polgármester, de végül is örül, hogy összejött a fürdőépítő kaláka, többek között a nagylelkű támogatók segítségével. Újra fel kell éleszteni a kalákákat, hogy az emberek érezzék, mit jelent az összefogás, a közös munka öröme, hiszen kevés pénzzel is szép dolgokat lehet megvalósítani – hangsúlyozta Gelence polgármestere, aki azt is elárulta, hogy jelentős mennyiségű faanyag és fűrészáru – 55 köbméter – szükséges a fürdő kivitelezéséhez, amit helyi vállalkozók teremtettek elő.

Para Zoltán, a Vinca Minor Egyesület vezetője arról beszélt, hogy amióta a bálványosi Apor lányok feredőjét közösen felújították, minden évben jelen vannak a fürdőépítő kalákákon, főleg a szervezésbe segítenek, és a helyszínek kiválasztásában vállalnak szerepet. Az egyesület tagjai szabad idejükben kapcsolódnak be a kalákába. A fürdőépítést kiegészítő programok teszik tartalmassá – esténként táncházban és érdekes előadásokon pihenhetik ki fáradalmaikat az önkéntesek. A kaláka ideje alatt ellátogatnak a 2012-es összejövetel helyszínére, a csernátoni Csókás-feredőhöz. A fürdőavatóra augusztus 5-én délelőtt kerül sor.