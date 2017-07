A kormány helyi képviselője újságírói kérdésekre válaszolva fejtette ki álláspontját Marius Dunca ifjúsági és sportminiszter hétfői sepsiszentgyörgyi látogatása kapcsán. Cucu mindenekelőtt igyekezett cáfolni Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármesterének azon állítását, mely szerint a prefektus mindent megtesz annak érdekében, hogy a sepsiszentgyörgyi municípiumi sporttelep ne kerüljön a város tulajdonába. Örömére szolgál, hogy a miniszteri látogatás valamelyest segített a helyzet tisztázásában, ugyanis – szerinte – mostantól senki nem állíthatja, hogy a Sepsi OSK futballcsapata a prefektus miatt nem játszhatja le itthoni meccseit a sepsiszentgyörgyi stadionban.

A tárcavezető is elismerte, a pályát használhatja a csapat, ebben nem akadályozza senki, tény viszont, hogy bizonyos beruházásokra szükség van – tette hozzá. A prefektus úgy vélte, az más lapra tartozik, hogy ki végzi el a beruházásokat, viszont „bárkinek a tulajdonában, ügykezelésében lett volna a stadion, bizonyos lépésekre, intézkedésekre szükség lett volna, adott beruházásokat el kellett volna végezni a korszerűsítés érdekében”.

Meglátása szerint el kell választani a két kérdést: a stadion korszerűsítését, illetve a tulajdonjog problémáját. Ami a tulajdonjogot illeti – amint a miniszter is hangsúlyozta –, ezt egyelőre elemzik a szaktárcánál. Ő úgy látja: a helyi önkormányzat azon igénye, hogy az állam tulajdonában lévő egy ingatlan átkerüljön az ő birtokába, szükséges, de nem elégséges feltétel a megvalósuláshoz. „Nem tudtak meggyőzni arról, hogy elegendő érv szól a tulajdon átruházása mellett. Itt azt is el kell mondani, hogy nem a prefektus kizárólagos jogköre, hogy döntsön ebben a kérdésben, nem csak tőlem függ. Ha egy prefektusi rendeleten múlna az egész folyamat, akkor helytálló lenne ez az érv” – fogalmazott Sebastian Cucu. Magyarázatába egy érdekes logikai csavart is belevitt. Eszerint noha való igaz, hogy a sporttelep átadására vonatkozó kormányhatározat-tervezetet nem látta el kézjegyével, de például azt már aláírta, amelyben a kommandói új iskola megépítésére kérnek támogatást a kabinettől. Utóbbi pedig nem valósult meg. Ebből – szerinte – az következik, hogy a kormány helyi képviselőjének aláírása csak szükséges, és nem elégséges feltétele annak, hogy valamilyen elképzelés létrejöjjön. „Nincsenek érveim, hogy miért nem támogattam, illetve ha esetleg lennének, ezeket inkább a miniszterrel ismertetném, amint azt meg is tettem a hétfői látogatáson” – mondta, ismét csak önellentmondásba keveredve Cucu. „Egyébként sem biztos, hogy amennyiben az önkormányzat tulajdonába kerülne a stadion vagy a sportcsarnok, az indulásból azt jelentené, hogy alapvető változás következne be. A helyi közigazgatási hatóságok sem gondoskodnak minden tulajdonukban lévő létesítményről, ingatlanról, és ez a román államra is igaz” – vélekedett. A tulajdonátadásra vonatkozó kormányhatározattal egyébként az a gond, hogy a teljes telepnek önkormányzati tulajdonba kerüléséről rendelkezett, és nem a stadionról, és ebben a megközelítésben a miniszter sem értékelte a kezdeményezést, viszont méltatta a beruházásokat – tette hozzá.

A stadion felújítását illetően Cucu röviden nyugtázta: úgy értesült, ez hamarosan megvalósul, és örömére szolgál, hogy Marius Dunca is értékelte az eddig elvégzett munkálatokat. Arra a felvetésre, hogy ezek a beruházások Diószegi László magánvállalkozó beavatkozásának köszönhetőek elsősorban, illetve a telep ügykezelője még annyira sem képes, hogy „egy villanykörtét kicseréljen, vagy a futópályát tisztán tartsa, ezt is az odajáróknak kell elvégezniük”, mindössze a pénztárosi szerepet tölti be a bérleti díjak bekaszálásával, a prefektus nem tudott érdemben válaszolni, kijelentve: az MSC igazgatóját kell megkérdezni. Arra a felvetésre, hogy mégis egy, a kormányhivatal alárendeltségében lévő intézményről van szó, így a prefektúra is rendelkezhetne némi rálátással, esetleg ráhatással az ügyekre, Sebastian Cucu rámutatott: téves a megállapítás, az úgynevezett dekoncentrált intézmények a minisztériumok alárendeltségébe tartoznak, az általa vezetett intézmény csak adott koordinációs és ellenőrzési hatáskörökkel rendelkezik, de a municípiumi sportklub nincs teljességgel alárendelve a prefektúrának.

Érdeklődésünkre, hogy miért kell újból elemezni a helyzetet, hiszen már több alkalommal is terítéken volt ez a kérdés, Cucu elmondta: a miniszter terepszemlére jött. Ő nem tud válaszolni arra, hogy eddig – így például a Liviu Dragnea minisztersége alatt elindított, majd igen gyorsan dugába dőlt decentralizációs kezdeményezés alkalmával – történt-e már bármilyen felmérés, helyzetelemzés, a tárcavezető ezekről a részletről neki nem számolt be.