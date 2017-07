A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület július 22–23. között újabb csapatépítő tréninget szervezett önkéntesei számára a céhes városban és Esztelneken. Ez alkalommal ünnepelték meg a szervezet nyolcadik születésnapját is, közös énekléssel és tortával.

A kétnyelvű szakmai értekezletet interaktív, játékos, tartalmas és legfőképp különböző készségeket fejlesztő gyakorlatok követték, valamint kreatív fejtörők. A 21 résztvevő betekintést nyert az egyesület mindennapjaiba, és olyan módszereket ismerhetett meg, amelyekkel ki lehet lépni a rutinból; a kommunikációban, koordinációban és csapatmunkában is kipróbálhatták magukat. A Haykuhi Harutyunyan EVS-önkéntes által összeállított csapatépítő és élménypedagógiai foglalkozások során a bizalom kiépítésén, az együttműködésen volt a legnagyobb hangsúly.

Tevékeny nyolc évet tudhatunk magunk mögött, több száz programot és eseményt szerveztünk az elmúlt időszakban, és ami a legfontosabb, a hosszú idő alatt remek kis csapattá kovácsolódtunk. Bízom benne, hogy az elkövetkező években is legalább ilyen aktívak tudunk lenni – így fogalmazott az egyesület vezetője a születésnapi ünneplésen. Ezt követően a kétnapos csapatépítést értékelték a résztvevők: sokan jelezték, hogy jól érezték magukat, feloldódtak, kikapcsolódtak és feltöltődtek. „Úgy érzem, mindenkinek hasznos és tanulságos volt ez az együtt eltöltött időszak. Amit itt ismertünk meg, mindnyájunknak hasznára válik” – nyilatkozta egyikük. Végül a szervezet önkéntesei átbeszélték az augusztus első hétvégéjén harmadik alkalommal megszervezésre kerülő Elemér a Nemerén bringás kincskereső rendezvény tennivalóit is. A programot verőfényes napsütés és jó hangulat zárta.



Ráduly Attila