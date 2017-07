A kilencedik alkalommal megszervezett négynapos rendezvénysorozat a csíkszeredai Mikó-várban zajlik vasárnapig, de lesznek koncertek Székely­udvarhelyen és Marosvásárhelyen is. Tizenegy nemzet tagjai lépnek fel, tíz koncert, három előadás, öt előzetes koncert és négy jam session alkotja a fesztivál műsorát.

Az Egyesült Államokban élő, kameruni származású Richard Bona és bandája, a Mandekan Cubano mellett a romániai Off-line Trió, a magyarországi Balogh Roland és a Finucci Bros Quaret, a Tátrai Trend, valamint a szlovákiai Bratislava Hot Serenaders is koncertezik.

Gyerekeknek is szerveznek foglalkozásokat, amelyek révén bevezetik őket a dzsessz világába, de más kísérőprogramok is várják a kisebbeket. A szervezők remélik, hogy a fiatal közönséget is be tudják vonzani, ezért meghívták a fesztiválra azt a tizenhárom tagú együttest, amelynek egyik előadója a Parov Stelar volt énekesnője.

A rendezvénysorozatot három barát indította 2009-ben. Daradics Karina, Daradics Róbert és Szilágyi Nóra egy családias hangulatú kis fesztivál megszervezését tűzte ki célul, a rendezvény mára a régió legjelentősebb dzsesszfesztiváljává nőtte ki magát. (MTI)