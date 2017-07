A legtöbb esküvőt nyáron tartják, eddig azonban csak két alkalmazott tudta összeadni a párokat, és nehézkes volt a munkaidőn kívül időpontot kapni; ettől kezdve a főszezonban hétfőtől péntekig 8–20, szombaton 12–20, vasárnap 12–18 óráig lehet polgári szertartást betervezni, nemsokára pedig az online időpontfoglalás is elérhetővé válik a házasulandók számára.

Az ügyfélfogadási irodák nyitvatartása szeptember elejétől változik: hétfőtől csütörtökig 8–18, pénteken pedig 8–14 óráig lehet ügyes-bajos dolgokat intézni a városházán, a déli szünet pedig – amelyre az átadási procedúrák miatt van szükség – felére, hatvan percről harmincra rövidül.

Ugyancsak rövidíteni szeretné a polgármester az engedélyeztetési eljárásokat. Az iratcsomók hivatalon belüli útját már eddig is követték, és jelenleg átlagosan 15,28 napba telik például egy építési engedély kibocsátása – a törvény 30 napos határidőt szab meg –, de ezt tíz napra akarják csökkenteni. Átlagról van szó, tehát az egyszerűbb iratcsomók ezután is gyorsabban, a bonyolultabbak pedig lassabban fognak áthaladni az irodákon.

Az elöljáró azt is elmondta: visszatérnek a polgármesteri beszámolók 2009-ben meghonosított gyakorlatához. Egy ideig törvény tiltotta, hogy az önkormányzat kiadványokat jelentessen meg, most azonban ez a tiltás megszűnt, így a város minden polgárát tájékoztatni fogják arról, hogy mi történik és mi nem; az önkormányzat feladatait és a kényelmetlen beruházások értelmét is jobban el kívánják magyarázni. Ősz végén szociológiai felmérést is végeznek, megkérdezik a lakosságot, hogy miképpen értékelték az elmúlt éveket, és mit szeretnének látni a következőkben.

Ami az önkormányzati béreket illeti, ezeket mindig a helyi költségvetésből fedezték, csak a tanügyi fizetések jönnek Bukarestből – szögezte le. Az új bérrács jelentős emelésekkel jár, mert azt szeretnék, hogy a fiatalok számára is vonzóvá tegyék az önkormányzati munkát (egyetemi végzettséggel már egy kezdő is megkapja a havi 2900 lejes bruttó fizetést, egy-két évi régiséggel pedig a 3000 lejt), és a nehéz időkben (az alacsony bérek és sok feladat mellett) kitartó munkatársak lojalitását is honorálják, de nem emberekre, hanem kategóriákra szabott, tehát ugyanazon végzettséggel, ugyanazon munkakörben dolgozók ugyanannyit kapnak akkor is, ha nem egyformán dolgoznak. Ezentúl azonban mindenkinek heti beszámolót kell készítenie tevékenységéről, és a nem megfelelően teljesítő személyektől búcsút vesznek. Az új bérrács hat hónapra érvényes, akkor majd újratárgyalják, de addig sem mindenki számára előnyös: az alkalmazottak 97 százalékának nő a fizetése, 3 százalékának viszont csökken, mert bizonyos arányokat csak így tudtak betartani.

A tanács elfogadta

A bértáblát tegnap délután fogadta el a helyi tanács. Ellenvetés nem volt, de Bálint József és Kolcza István az Erdélyi Magyar Néppárt részéről most sem szavazott, következetesen ragaszkodva az előző ülésen kifejtett álláspontjukhoz: amíg a frakció által benyújtott, az adóövezetek átszervezését célzó határozattervezet nem kerül a testület elé, ők így járnak el. A Pro Urbe díj odaítélése miatt három hónapos „szavazatstopot” hirdető Rodica Părvan ez alkalommal nem volt ott. Az ülés egyébként késve kezdődött, mivel két alárendelt intézmény (a közösségfejlesztési igazgatóság és a helyi rendőrség) esetében még tárgyaltak a szakszervezetekkel bizonyos bérszakadékok szűkítéséről. (ndi)