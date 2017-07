Mindkét csapat győzelemmel hangolt az egymás elleni találkozóra: az előző fordulóban a piros-fehérek történetük első élvonalbeli sikerüket ünnepelhették a Bukaresti Juventus ellen (2–1), a moldvaiak pedig a Dinamo vendégeként nyertek (0–1). A háromszékiek két mérkőzést követően a rangsor nyolcadik helyén állnak egy győzelemmel és egy vereséggel, míg aktuális ellenfelük veretlen, hiszen egy döntetlen és egy győzelem a mérlegük, amivel a negyedik pozíciót foglalják el. A Valentin Suciu által irányított csapat eddig Sebastian Ghinga és Claudiu Herea révén két gólt szerzett, illetve kétszer zörgött Niczuly Roland kapujának hálója. Ezzel szemben az FC Botoșani sem rendelkezik sokkal jobb gólaránnyal, két találatot jegyeztek Cătălin Golofca és Andrei Burcă révén, valamint egy gólt kaptak.

A mérkőzés pikantériáját az szolgáltatja, hogy a szentgyörgyiek csapatkapitánya, Hadnagy Attila és az együtteshez utolsóként csatlakozó Fülöp István egykori együttese ellen lép pályára, erről a szerda délutáni sajtójátékoztatón is beszéltek.

– Örvendek, hogy a botoșani-i újságok most is írnak rólunk, ez azt jelenti, hogy jó munkát végeztünk ott. Nehéz mérkőzés előtt állunk, hiszen egy roppant agresszív csapat ellen lépünk pályára. Jó eredményért utazunk Botoșani-ba, hiszen megszereztük a Juventus ellen a három pontot, nagyszerű a hangulat a csapaton belül. Ezen a meccsen nincs vesztenivalónk, és az ő pontjaikért játszunk – nyilatkozta Hadnagy Attila.

– Nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk, de a labda kerek, és azért megyünk Botoșani-ba, hogy a győzelemért harcoljunk. Gólt kell rúgnunk, hiszen anélkül nem tudsz idegenből pontot rabolni – tette hozzá az esélylatolgatáshoz Fülöp István.

– A Juventus elleni kemény meccs után egy újabb nehéz mérkőzés következik. Az elmúlt napokban megpróbáltunk jól felkészülni az összecsapásra, ismerjük az ellenfelet, amely hazai környezetben nagyon harcias, és mindent megtesz, hogy otthon tartsa a három pontot. Az edzéseken sikerült kijavítanunk néhány hibát azokból, amit az első két meccsen elkövettük. Napról napra javítunk a fizikai felkészültségünkön, s úgy érzem, az OSK játékoskerete mind számszerűen, mind tudásban készen áll az I. ligára – jelentette ki határozottan Valentin Suciu edző.

További mérkőzések: * ma Concordia Chiajna–Jászvásári Poli (21 óra) * szombaton Bukaresti Juventus–FC Voluntari (18.30 óra), Medgyesi Gázmetán–Kolozsvári CFR (21 óra) * vasárnap FC Viitorul–Bukaresti Dinamo (18 óra), FCSB–Craiova (21 óra) * hétfőn Astra Giurgiu–Temesvári Poli (21 óra). A mérkőzéseket a DigiSport, a Dolce Sport és a Look élőben közvetíti. (miska/tibodi)