A Dragan Petričević és Miljan Medved által irányított román felnőtt női válogatott két győzelemmel és egy vereséggel jutott túl a csoportkörön, francia ellenfeleik viszont csoportgyőztesként kerültek a legjobb nyolc közé. Lányaink nehéz meccs elé néztek, s dolgukat ellenfeleik sem könnyítették meg, hiszen mind a négy játékrészt megnyerve, 74–43 (19–8, 15–8, 20–15, 20–12) arányban győzedelmeskedtek.

Francia kosárral indult a találkozó, amire Ursu még válaszolt, ám a folytatásban Jerome Fournier tanítványai összehoztak egy 11–0-s részsikert, és 19–8-ra megnyerték az első negyedet. A következő játékrészekben is az ő akaratuk érvényesült a pályán (34–16); a térfélcsere után kiegyensúlyozódott a küzdelem, ám Kelemenéknek sajnos nem sikerült megfordítaniuk a mérkőzést (54–31). Az utolsó negyedben is a franciák irányították a párharcot, amelyet végül magabiztos játékkal és óriási fö­lénnyel nyertek meg (74–43). A román csapat legjobbja Lénárt volt, aki a 11 pontja mellett hat leszedett labdával is segített csapatának, míg Kelemen Kincső 4 lepattanót, 1 gól­passzt és 6 pontot szerzett.

A továbbiakban Románia az 5–8. helyért lép pályára: első ellenfele a házigazda Elefántcsontpart volt, a találkozó tegnap lapzárta után ért véget. A kosárlabdatorna mai elődöntői: Kanada-Québec–Vallónia-Brüsszel Föderáció, Franciaország–Sze­negál.

A játékok csütörtöki versenynapján megkezdődött a strandbirkózó-viadal is, ahol a sepsiszentgyörgyi Mădălina Linguraru és Incze Kriszta csapatban, valamint egyéniben érdekelt. Sok sikert, lányok! (tibodi)