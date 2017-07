„Az a célunk, hogy az Orbán Viktor által vezetett kormány folytathassa a munkáját, s ehhez mi, erdélyi magyarok is hozzájárulunk, ahogy négy évvel ezelőtt is tettük, amikor mintegy 65 ezer szavazattal erősítettük a kétharmadot átbillentő mandátum megszerzését. Azért fontos a szavazás, mert látjuk, hogy olyan nemzeti kormány van Magyarországon, amely értünk is tesz, nemcsak politikai nyilatkozatot, hanem megmaradásunkat, fejlődésünket segítő gyakorlati programokat indított el a határon túl és ezen belül Erdélyben is. Azt szeretnénk, hogy minél több szavazatot kapjon, hogy olyan többsége legyen az Orbán-kormánynak, amely nyugodt építkezést tud biztosítani. Ennek alapvető feltétele a választáson való részvétel minden magyar állampolgár részéről, ennek előfeltétele viszont a magyarországi választási rendszer értelmében a regisztráció” – nyilatkozta Tamás Sándor.Az RMDSZ háromszéki szervezetének sajtóirodája által kiadott közlemény emlékeztet, hogy a magyarországi választáson részt vehet minden Romániá­ban élő magyar állampolgár, ha regisztrált a Nemzeti Választási Irodánál vagy már szavazott. Aki még nem regisztrált, de részt szeretne venni a választáson, a www.regisztracio.ro honlapon vagy a legközelebbi RMDSZ-irodában is megteheti; telefonon a 0800 444 666-os ingyenes számon érdeklődhet. Az sem késett el, aki még nem rendelkezik magyar állampolgársággal: ha augusztus végéig benyújtja igénylését a legközelebbi RMDSZ-irodában (Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán vagy Baróton), három-öt hónapon belül leteheti az esküt, és még idejében regisztrálhat a jövő évi választásokra. A szavazólapokat minden regisztrált magyar állampolgárnak az eskütételkor megadott lakcímre fogják kiküldeni.