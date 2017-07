A berendezést megrendelték, de az is hátravan még, hogy a helyi tanács megszabja a létesítmény árait, hogy mit mennyiért adnak majd bérbe. Bizonyos rendezvényekről, többek között egy Székelyföld-kiállításról már megkezdődtek az egyeztetések, és a Magyar Állami Operaház két előadását is ott szeretnék megtartani: a Kárpát-haza OperaTúra turné részeként szeptember 4-én Erkel Ferenc Hunyadi László című operáját, szeptember 5-én pedig Lehár Ferenc A víg özvegy című operettjét mutatják be Sepsiszentgyörgyön.