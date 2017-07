A szaktárca szerint többnyire romák lakta településekről van szó, ahol nincsenek háziorvosok. A minisztérium országszerte mintegy ezer oltási központot hoz létre, amelyekben 1929 orvos és 2080 egészségügyi asszisztens lát el szolgálatot. A jelentés szerint a kanyarójárvány a Kolozs és Beszterce megyei roma közösségekből indult, ahol a vírus korábban Olaszországban és más nyugat-európai országokban már azonosított törzse okozott fertőzést.

A minisztérium jelentése rávilágít az országos oltási program néhány gyenge pontjára is. Ezek közé sorolja, hogy nem létezik tartalék készlet járványok esetére, és hogy nem különítenek el költségvetést a közbelépésre vészhelyzeteken, hogy nincs ilyen helyzetekre felkészített személyzet, sem egységes eljárás, amelyet ilyenkor alkalmazni lehet. Florian Bodog egészségügyi miniszter – akinek két hete egy kormányülésen Mihai Tudose miniszterelnök a sajtó jelenlétében adott ultimátumot a kanyarójárvány elleni hatékonyabb fellépésre és a lakosság átoltottsági szintjének növelésére – a tegnapi kormányülésen öt olyan megye tisztifőorvosának leváltását kérte, ahol a gyermekek fele sem kapta meg a kanyaró elleni oltást. Tegnap Mihai Tudose „gyenge kezdetként” értékelte Bodog jelentését. „Az a tény, hogy csupán öt vétkest sikerült azonosítani, úgy hiszem, hogy gyenge kezdés, még csak nem is kezdés, mivel nem szabadott volna embereknek, gyermekeknek meghalniuk, és nekünk mind felmérgelődnünk, mert valami nem működik. Valakinek időben észlelnie kellett volna, hogy valami nem működik” – jelentette ki. Bodog az oltási törvény elfogadását is sürgette, és bejelentette, hogy egy államtitkár állandó jelleggel követni fogja az oltások helyzetét, ő maga pedig részt fog venni az oltások népszerűsítésére alakuló munkacsoportokban. Ezekben a testületekben elmondása szerint a helyi hatóságok, a közegészségügyi igazgatóságok, valamint a háziorvosok képviselői kapnak helyet, céljuk pedig megszervezni az oltást azokban a közösségekben, amelyek nem iratkoztak fel háziorvoshoz.

Romániában eddig 8246 igazolt kanyarós megbetegedést jelentettek a betegség tavaly februári megjelenése óta, közülük több mint hatezren idén kapták el a kórt. A járvány az ország teljes területére kiterjed, és eddig 32 halálos áldozatot követelt. A legtöbben a nyugati megyékben betegedtek meg: Temes, Krassó-Szörény és Arad megyében is meghaladja az ezret a kanyarós esetek száma, és az egészségügyi hatóságok az utóbbi időben két-háromszáz új kanyarós megbetegedést jelentenek hetente.