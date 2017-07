KILENC ÉLELMISZER KÜLÖNBÖZIK. A laboratóriumi vizsgálatok alapján kilenc élelmiszer esetében találtak eltérést a Nyugat-Európában és Romániában forgalmazott azonos termékek között – jelentette be Petre Daea mezőgazdasági miniszter. A román hatóságok egyebek mellett tej- és hústermékeket, konzerveket és csokoládét vizsgáltak meg. A mintákat Hollandiából, Belgiumból és Németországból gyűjtötték be. A megvizsgált élelmiszerek egy részénél eltéréseket a feltüntetett és valós kalóriaérték, illetve fehérjetartalom között találtak, de az is előfordult, hogy a nyugat-európai terméken feltüntetett érték különbözik a romániaitól. Konkrétan a nyugatiaknál (és a papírformánál) nagyobb zsírtartalmú sonkáról, kevesebb halat tartalmazó konzervről és hasonlókról van szó. A román kormány ezek után kérni fogja az Európai Bizottságot, hogy alakítson ki átlátható, egységes szabályozást az Európai Unióban, amely az EU bármely országában lehetővé teszi a hasonló ellenőrzéseket egységes eljárás alapján, a kettős mérce kiszűrésére. Daea hangsúlyozta, hogy egyik élelmiszert sem kell visszavonni, nem ártalmasak az egészségre. (Ziare.com)

JÁRŐRÖZÉS KÖZBEN ELHUNYT. Autóbalesetben életét vesztette egy rendőr csütörtök hajnalban Konstanca megyében, Május 2. üdülőfalu közelében. Az 53 éves férfi egy csendőrrel együtt járőrözött, és amikor autójukkal ki akartak kanyarodni egy mellékútról, egy másik gépkocsival ütköztek. A kormánynál ülő rendőr nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, megállt a szíve, és a kiérkező mentősök már nem tudták újraéleszteni. A mellette ülő csendőrnek négy bordája törött el, kórházba szállították, állapota stabil. A baleset körülményeit még vizsgálják. (Maszol)