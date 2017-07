A kiállítás gerincét a katalán mester hatvanas, hetvenes, nyolcvanas években készített alkotásai képezik. A képek ízelítőt adnak a szürrealista művészről és a Dalí-jelenségről. A sze­cessziós palota legnagyobb termében Salvador Dalí különböző sorozataiból látható válogatás, az egy-két kiválasztott grafika a művész sokoldalúságáról nyújt képet a látogatóknak. Szerepelnek a művek között lovak vagy a kozmosz inspirálta művek és az Énekek énekéhez rajzolt illusztrációk is. Külön teremben mutatják be a művész feleségével, Galával közösen kiadott szakácskönyvéhez készült képeket. A tárlaton szerepelnek Dalí legismertebb festményeiről készített szignált, művészi reprodukciók, amelyek mellett látható több, a képek ihlette kisplasztika is. A tárlatot Václav Chochola cseh fotóművész Dalít a hatvanas években megörökítő sorozata zárja, amelyet Josef Nalepa szobrászművész a mestert ábrázoló bronzportréja egészít ki.