– Hadd éljen más is, a kerekes is meg a kovács is – mondogatta.

De ez nem tetszett a mestereknek, úgy érezték, kegyelemkenyéren élnek. Végül a gazdák is, akiktől nem vállalt munkát, azok is megorroltak.

– A mindenit ennek a nagyképű fúró-faragónak, veres vaspofozónak, hát a mi pénzünk nem olyan, mint a másé?

– Ha olyan, mint a másé, akkor adják másnak, a többi kerekesnek meg kovácsnak, másnak is élni kell – s azzal hátat fordított a méltatlankodóknak.

Erre aztán azok még jobban megorroltak. S elhatározták, hogy bosszút állnak. Merthogy a szavam ne felejtsem, a mester, ahányszor csak megkérdezték: mit csinál, majszter uram? – mindig azt válaszolta: fából vaskarikát.

Elhatározták, hogy szaván fogják. Fölüzentek a királynak, hogy van itt egy ilyen és ilyen ember, aki azt mondja magáról, hogy fából vaskarikát tud csinálni. Kíváncsi lett a király, menten álruhába bújt, s megjelent a mesternél. Köszönt illendően, s kérdi, hogy mit mesterkél.

– Én bizony fából vaskarikát – mondta a mester, föl se nézve az idegenre.

– Ejnye, hát erre igazán kíváncsi lennék, fából vaskarikát? Olyat én is vennék.

– Venne, ha pénze lenne, de hol van kelmednek annyi pénze, földi? – tréfálkozott tovább a mester.

– Itt, ebben a zsebben – ütött a zsebére hetykén az álruhás király.

– Nincs neked akkora zsebed, komám – nézett föl a mester a véle egyívású királyra, hogy hadd lám, ki s micsodás, ha már lekomázta.

Szemügyre vette az idegent, s gondolta, megtréfálja.

– Nem zseb kell ahhoz, koma, még csak nem is tarisznya – mutatott a király nyakában lógó tarisznyára. – Szekér aranyba kerül a karika.

Erre nyelt egyet az álruhás király, de azért kivágta:

– Ha annyi, hát annyi az ára.

Erre már a mester nyelt egy nagyot. „Ennek fele se tréfa. Ki lehet ez a langaléta?” (Mert sudár egy ember volt az idegen.) „Ne legyen mester a nevem, ha ez nem a király.” Meg is kérdezte tisztelettel:

– Nem őfelségét tisztelhetem-e ebben az egyszerű ruhában?

– Eltaláltad, én vagyok a király.

Hitte is, meg nem is a mester, s újra megkérdezte tisztelettel:

– Lenne-é erről valami igazolványa?

Erre a király belenyúlt a nyakában lógó tarisznyába, s előhúzta a koronáját.

– Azt a nemjóját! – ámult el a mester. Annál is inkább, mert hogy, hogy nem, híre ment az alkudozásnak, s az udvar már tele volt emberekkel. Akik nem kis kárörömmel várták, hogy mi lesz…

– Rajtavesztesz ez egyszer, te mester, megszorultál, mint a recsenyédi kutya.

– Az hogy szorult volt meg? – kérdezte a király mosolyogva.

– Az úgy, hogy fölfeküdt egy boglyára alunni, s közben kiöntött a Homoród, s vitte a boglyát, a boglyán a kutyát. Elöl is víz, hátul is víz, mindenütt víz. Vonyíthatott a boglya tetején.

– Áll az alku – vágott a mester a kárörvendők szavába. – Egy életem, egy halálom, a karikát megcsinálom.

Erre a király megint csak belenyúlt a tarisznyába, írószerszámot vett elé s egy hatalmas pecsétütőt. Írásba fektették, miszerint a mester fából vaskarikát fabrikál egy szekérderék arany fejében, s ha meg nem tudna, többet nem tehet kalapot a fejére, mert nem lesz ahová.

Kimutatott a mester a műhely elibe, egy fára:

– Ha ebből megfelel, uram királyom, akár azonnal is megcsinálom.

Tetszett a királynak a mester talpraesettsége, fejszét vett a kezébe, s a fát saját kezűleg kivágta. Olyan csönd lett, hogy nem is hallatszott más, csak a fejsze csapása.

Lenyesett a mester a fából egy jókora darabot, s a kohóba tette. Nyomni kezdte a fújtatót. Füstölt a fa, könnyezett, égett, s a mester meg, amint szokott, jókedvvel fütyörészett. Addig-addig hevítette, kotorta, egyengette a fát a tűzön, amíg csak valami fehéren izzó darabka maradt belőle. Akkor a nagy ráverő kalapácsot a király kezébe nyomta, az izzó fát meg a fogóval fülön fogta, s az üllőre tette. Forgatta, formálta s verte, s igen a király is, hogy csak úgy csurgott a veríték róla.

– No, ez megvolna – mondta a mester, a sistergő karikát vízbe mártogatva.

Az emberek, s az odagyűlt mesterek meg ámuldozva szétszéledtek. De persze előbb megtapogatták a karikát, mert nem akartak hinni a szemüknek.

A király is hüledezve törölgette a homlokát, aztán szó nélkül vette a kalapját, s elindult vissza a palotába. De becsületére legyen mondva, a szekér aranyat még másnap megküldte, s egy fél szekér ezüsttel meg is toldotta.

De hiába jöttek hercegek, királyok, a mester többet sohasem csinált fából vaskarikát. Sírba is vitte volna a titkát, de az unokája kedvéért a végén mégiscsak elárulta:

Az úgy volt, hogy volt egy mesternek egy haszontalan kétbalkezes inasa, akiből azóta sem lett semmi. Aki még egy szeget sem tudott becsületesen kipengetni. Ezért aztán, amit elrontott, hogy a mester meg ne lássa, beverte abba a fába, amelyik a műhely előtt állott, s amit a király kivágott. Így hát a fa tele volt szeggel, s így tudott a mester fából vaskarikát csinálni.