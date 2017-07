Alig röpültek ezer métert meg egy métert, amikor egy embert értek utol. Rögtön a nyakába, hajába, szemébe, orrába kapaszkodtak, akik meg nem fértek rája, akkora táncot jártak körülötte, hogy a szegény ember nem győzött eleget prüszkölni. Elő is vette a zsebkendőjét, s addig törülgette az arcát, verte a port maga körül, míg végre mégiscsak kiszabadult a csúnya porfelhőből. Akkor aztán olyan gyorsan, mint a villám, befordult egy utcasarkon.

– Megszökött előlünk – kiáltoztak a porszemek –, de fussunk utána!

Igen ám, de amíg így tanakodtak, az ember már egy másik fordulónál végleg eltűnt előlük.

Szerencsére egy lovat láttak meg, nem messze tőlük, amint a patak partján ivott éppen. Az egymillió porszem nekirugaszkodott, s egy szempillantás alatt körülfogták.

– Emlékszel-e, amint a patkóddal rugdostál minket? – kérdezték gonosz ujjongással. – Bizony, nem kegyelmezünk most mi sem néked. Megfojtunk irgalmatlanul.

Bizony, senki sem irigyelte volna szegény lovat, ha látja. Orra, szája tele lett porral. Ijedtében akkorát nyerített, hogy a hetedik határba is elhallatszott. Ez volt a szerencséje, mert az orra előtt ficánkoló porszemekre akkorát fújt, hogy azok megtántorodtak. Ezalatt meg a ló nekiiramodott a pataknak, s mielőtt a porszemek utánavethették volna magukat, nyakig merült a hűs vízbe. Bizony, háromszázkilencvenkilencezer porszem fulladt ekkor a vízbe.

Sírtak is a parton maradt porszemek, s elhatározták, hogy megfullasztanak minden élőlényt, aki csak az útjukba kerül.

Arra nem számítottak, hogy hiába szállnak éjjel, nappal, egy élőlény nem sok, annyi­val se találkoznak. A porszemek zúgolódni kezdtek, s szidták a Porszemvezért, aki legelöl szállt az út kezdetén, mikor bosszúra tüzelte őket.

– Lám, nem bírtunk se az emberrel, se a lóval, s ráadásul annyi sok testvérünk is elpusztult. Te vagy az oka mindennek!

Ki tudja, milyen rossz vége lett volna ennek a Porszemvezérnek, ha idejében jó ötlete nem támad.

– Ide hallgassatok! – mondta. – Ki tehet arról, ha nálunk erősebbek is vannak? De hogy kipihenjétek magatokat, elvezetlek benneteket egy olyan szép rétre, amilyent álmotokban se láttatok. Ott aztán selyemfüvön meg bársonyvirágon heverhettek.

Tetszett ez a beszéd a porszemeknek, le is csillapodott a haragjuk. Szálltak éjjel, szálltak nappal, míg csak arra a szép rétre nem értek. Bizony, minden igaz volt, amit a Porszemvezér mondott: selyemfű zöldellt, bársonyvirág virított itt. Rá is szálltak nyomban a gyönyörű virágos rétre. Még a Nap is eltakarta az arcát egy nagy felhővel, mikor ezt a kegyetlenséget látta.

A füvek, virágok feljajdultak:

– Jaj, jaj, megfulladunk!

Egy pici szellőcske sírva fakadt:

– Hová lettek szép virágaim? – mert a por egészen eltakarta őket.

Szerencsére a Nap éppen az ég aljára ért. Egy sereg felhő szunnyadozott itt. Ezeket felrázta, s megparancsolta nékik, repüljenek gyorsan a rét fölé, szabadítsák meg a füveket, virágokat. Így történt aztán, hogy alkonyatkor akkora záporeső zúdult a földre, hogy mielőtt a békák megkezdték estéli hangversenyüket, a virágos rét már megkönnyebbülve sóhajtott föl. Mert ahány porszem csak rátelepedett, az eső mind egy szemig ott verte a földbe.