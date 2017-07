A fekete ribizli ünnepe Esztelneken

Esztelneken a községközpontban és a kultúrotthonban ma megtartják a fekete ribizli ünnepét. A program: 8–11 óráig a központban helyi termékvásár és kézműves-tevékenységek, a Leader-program népszerűsítése; 11–13 óráig szekértoló verseny (ötfős csoportok jelentkezésével, ahol legalább egy személy viseletbe öltözött nő kell hogy legyen); 11-től a játékszabályok ismertetése, majd verseny; 13 órától a kultúrotthonban népzene- és néptáncgála; 14.10-től a szekértoló verseny díjazása; 15 órától konferencia és szeminárium a helyi termékek fogyasztásának fontosságáról, a helyi értékekről – meghívott előadók a kultúrotthonban: Gál Mária, dr. Zágoni Elemér; 17 órától állófogadás; 21 órától bál – zene: Bandi Tamás és bandája.



Zene

* A 13. EMI-táborban (Gyergyószentmiklós mellett) ma a nagyszínpadon 20 órától fellép a Romantikus Erőszak, 22 órától Ossian, a kisszínpadon 24 órától Alteregó; vasárnap a nagyszínpadon 20 órától Dorothy, 22 órától Depresszió, a kisszínpadon 18 órától Transylvania Rock Band, 24 órától Hatás Alatt. Honlap: emitabor.hu. * A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban vasárnap a 10.30-as szentmise alatt és után Kővári Péter magyarországi orgonaművész tart koncertet. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. * A sepsiszentgyörgyi Erzsébet park zenepavilonjában vasárnap 12 órától hangversenyt tart a kőröspatak-kálnoki fúvószenekar. Vezényel: Téglás Botond.



Hitvilág

AUTÓK MEGÁLDÁSA HATOLYKÁN ÉS SZENTKATOLNÁN. Szent Kristóf ünnepén vasárnap immár nyolcadik alkalommal áldják meg a járműveket a hatolykai egyházközségben. A szertartás Hatolykán a 10 órakor kezdődő szentmise előtt lesz, Szentkatolnán pedig ugyanaznap a 11 órás szentmise után.

CSALÁDOS VASÁRNAP. Július 30-án, vasárnap 12 órától tartják a soron következő családos vasárnapot a kézdioroszfalvi templomban. Ez alkalommal Kertész Attila és Erika szolgál, az általuk választott téma: Megkülönböztetés – a jó hangot követem?, gyerekfoglalkozást is tartanak a vasárnapi iskola keretében.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 12 órától és 12.15-től Gru 3., (amerikai animációs kalandfilm, 96 perc, 2017); 14 órától Pókember – Hazatérés (amerikai sci-fi-akciófilm, 134 perc, 2017); 14.15-től A majmok bolygója: Lázadás (amerikai akciódráma, 144 perc, 2017); 16.30-tól Testről és lélekről (magyar játékfilm, 116 perc, 2017); 17 órától és 18.45-től Valerian és az ezer bolygó városa (francia sci-fi-akciófilm, 129 perc, 2017); 19.30-tól Dunkirk (amerikai–angol–francia történelmi dráma, 107 perc, 2017); 21.15-től Őrült boldogság (olasz–francia dráma, 118 perc, 2016); 21.45-től Én és a mostohám (francia dráma, 117 perc, 2017). VASÁRNAP: 12 órától és 12.15-től Gru 3., (amerikai animációs kalandfilm, 96 perc, 2017.); 14 órától Pókember – Hazatérés (amerikai sci-fi-akciófilm, 134 perc, 2017); 14.15-től A majmok bolygója: Lázadás (amerikai akció dráma, 144 perc, 2017); 16.30-tól Őrült boldogság (olasz–francia dráma, 118 perc, 2016); 17 órától Valerian és az ezer bolygó városa (francia sci-fi-akciófilm, 129 perc, 2017); 19 órától Testről és lélekről (magyar játékfilm, 116 perc, 2017); 19.30-tól Dunkirk (amerikai–angol–francia történelmi dráma, 107 perc, 2017); 21.15-től Amityville: Az ébredés (amerikai horror, 85 perc, 2017); 21.45-től Azok az álmatlan éjszakák (lengyel dokumentumfilm, dráma 100 perc, 2016).



Megjelent

Az Erdélyi Napló 30. számából: Rock, székely zászló és gyerekvállalás című kétoldalas riportjában számol be az Erdélyi Napló az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, azaz Tusványos bő öt napjáról, ahol többek között terítékre került a román belpolitika, a református értékek esélye a 21. században, Donald Trump és Európa összefüggései, az EMNP és az RMDSZ közötti párbeszéd újraindulásának lehetősége és a gyerekvállalás kérdése. A rengeteg közéleti, kulturális és gazdasági téma köré szerveződő kerekasztal előadásait és vitáit esténként koncerthangulat és a teljes ellazulás oldotta. * Ritka az olyan román művészettörténész Erdélyben, aki teljes nyitottságot és szimpátiát mutat a magyar alkotások, a magyar művészeti örökség iránt. A kolozsvári Bánffy-palotában működő Szépművészeti Múzeum igazgatója, Lucian Nastasă-Kovács ilyen ember. Amióta átvette a kincses város egyik legrangosabb művészeti intézménye igazgatását, az itteni tevékenység valósággal kivirágzott. A hetilap portréinterjúban mutatja be a moldvai származású szakembert. * A mentális problémák közül világszerte a szorongásos megbetegedések a leggyakoribbak. Ha le akarjuk küzdeni, el kell fogadnunk, hogy az élet nem tökéletes, és környezetünk aktív részévé kell válnunk. Pordea Anett kolozsvári pszichológussal a betegség lefolyásáról és hatékony kezelési módszereiről beszélgetett a lap munkatársa. A cikkből az is kiderül, hogy a nem kezelt lelki betegség, a szorongás depresszióhoz, alkoholizmushoz és akár öngyilkossághoz vezethet.



Lakossági fórum

Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt Kovászna megyei elnöke, parlamenti képviselő július 31-én, hétfőn 18 órától lakossági fórumon számol be parlamenti tevékenységéről Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Művelődési Házban.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355); csütörtökig naponta 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai 3-as Sensiblu (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 10–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Köpecen hétfőn 9–17 óráig és Sepsiszentgyörgyön hétfőn 9–12 óráig az Árkosi úton szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy augusztus 1-jén, kedden 8.30–14 óráig javítás miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Palló (Sólyom), Dakó és Templom utcában; a Kőrösi Csoma Sándor utcában a Debren-pataki híd és a Templom utca közti szakaszon. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket hétfőn 12–20 óráig Gelencén gyűjti.