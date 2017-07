Az elődöntőben is tomboló telt ház fogadta a Märcz Tamás szövetségi kapitány által irányított magyar csapatot. A házigazdák az első percekben hátrányba kerültek, majd Erdélyi Balázs találatával egyenlítettek, illetve Hosnyánszky Norbert csavargóljával átvették a vezetést. A második negyedben minden magyar gólra válaszolni tudtak a görögök, akik több emberelőnyt is kihasználtak, viszont a magyar csapat öt másodperccel a szünet előtt Hárai Balázs révén visszavette a vezetést (5:4). A harmadik negyedben mind­össze egy gól született, Vámos Márton emberelőnyből lőtt védhetetlenül a görögök kapujába. Ekkor már Nagy Viktor is bravúrosan védett, bár néhányszor a kapufa is segítette a magyar hálóőrt. Az utolsó játékrész egyetlen magyar gólját Hosnyánszky jegyezte, aki távolról hatalmas lövéssel ugratta talpra a közönséget. A görögök két másodperccel a mérkőzés vége előtt még betaláltak, de ez már senkit nem érdekelt, hiszen Magyarország vb-döntőbe jutott.

Elődöntő eredmények: Magyarország–Görögország 7–5 (2:1, 3:3, 1:0, 1:1), Horvátország–Szerbia 12–11 (1:1, 4:4, 4:4, 3:2). (miska)