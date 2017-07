Válaszlépéseket jelentett be tegnap az orosz külügyminisztérium, miután előző este az amerikai szenátus is nagy többséggel megszavazta az Oroszország elleni szankciókat megfogalmazó törvénycsomagot.



Oroszország felszólította Washingtont, hogy szeptember 1-jéig csökkentse 455 főre oroszországi diplomatáinak és műszaki-adminisztratív személyzetének számát ugyanannyira, ahány orosz külügyi alkalmazott az Egyesült Államokban dolgozik. Az Egyesült Államok Moszkvában nagykövetséget, Szentpéterváron, Jekatyerinburgban és Vlagyivosztokban pedig főkonzulátust tart fenn, és a RIA Novosztyi hírügynökség közlése szerint „200–300 fővel” kell csökkentenie képviseletei személyzetének létszámát. Az Interfax ugyancsak azt állítja, hogy az Egyesült Államoknak nem több tucat, hanem több száz diplomáciai és technikai alkalmazottat kell hazarendelnie. A létszámkorlátozás mellett Moszkva azt is tudatta, hogy az amerikai nagykövetség munkatársait augusztus 1-jétől kitiltják a külképviselet által eddig használt moszkvai raktárakból és az orosz főváros Szerebrjannij Bor elnevezésű zöldövezetében található üdülőkomplexumból.

Moszkva szerint az újabb amerikai büntetőintézkedések ellentétesek a nemzetközi joggal, és azt bizonyítják, hogy az Egyesült Államok külpolitikája rendkívül agresszív, és az amerikai kivételességgel takarózva arrogánsan semmibe veszi más államok álláspontját és érdekeit. A külügyminisztérium világossá tette azt is: további orosz diplomaták amerikai kiutasítása esetén hasonlóképpen fog eljárni, és fenntartotta magának a jogot arra, hogy a kölcsönösség jegyében amerikai érdekeltségeket érintő további lépéseket is tegyen.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő közölte: a Kreml nem várta meg, amíg Donald Trump amerikai elnök aláírja a törvényt, mert a szenátus határozata után a kérdés technikailag eldőlt. John Tefft moszkvai amerikai nagykövet tegnap mélységes csalódottságának adott hangot, amikor bekérették a moszkvai külügyminisztériumba, hogy közöljék vele az orosz kormány döntését.