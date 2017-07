Az étel mindig is foglalkoztatta a tudományokat, és ezen belül a filozófiát is. Az idei tábor témája, az ételelméletek hagyományosan azzal foglalkozik, hogy mit jelent az étel (metafizika), honnan tudjuk, hogy valami az (episztemológia), mit ehetünk meg (etika), hogyan jön létre, miképpen dolgozzuk fel és milyen formában terjesztjük (politikai). Az egyhetes tábor egyik részét a zárt körűbb, elmélyültebb délelőtti szemináriumok alkotják, amelyeket Darida Veronika (ELTE BTK, Budapest), Szigeti Attila (BBTE, Kolozsvár) és Nemes Z. Márió (ELTE BTK, Budapest) egyetemi oktatók tartanak minden hétköznap délelőtt. A második részét a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben zajló délutáni előadások képezik, amelyek a tábor állandó résztvevői mellett minden érdeklődő számára nyitottak.

A szemináriumok különböző területeken felmerülő ételel­méletekkel, -értelmezésekkel és -reprezentációkkal foglalkoznak. Darida Veronika szemináriumán arról lesz szó, hogy hogyan jelenik meg a keleti és a nyugati színpadokon az ételfogyasztás a színpadi kannibalizmustól az eucharisztia színpadáig. Szigeti Attila a globális ételmennyiség, illetve élelmiszer-ellátás paradoxonát vizsgálja a kapitalista gazdaság kontextusában, melynek elsődleges célja nem a használati javak létrehozása, hanem a profit, a többletérték vég nélküli növelése. Nemes Z. Márió szemináriuma az étkezés, bekebelezés, fogyasztás kulturális metaforáit járja körül. Az előadások közül Seregi Tamás (ELTE BTK, Budapest) Táplálkozásfilozófia, Ligetfalvi Gergely (Universität Wien – Institut für Kunstgeschichte, Bécs) Eat Art és konyhaművészet, valamint Sepsi László (ELTE, Budapest) Tömegfilm és kannibalizmus című előadásait emelték ki a szervezők sajtóközleményükben. Az előadásokat nyílt vita és beszélgetés követi.

A szervezők negyven résztvevő számára tudnak szállást és ellátást biztosítani, akiknek mindez 150 lejbe kerül, az előadások azonban mindenki számára nyitottak és ingyenesen látogathatóak. A regisztrációval kapcsolatos tudnivalók a tábor Facebook-eseményén érhetőek el. A Közösségi részvétel évének jegyében a szervezők a tábor témáját igyekeznek közelebb hozni a széles közönséghez és a helyi vendéglátóipari, illetve élelemforgalmazó vállalkozásokhoz is. Így lesz majd parki piknikezés, kerekasztal-beszélgetés és a konyhaművészettel kapcsolatos előadás is. Az Avantâge partnerei: MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér, Köntés Kávézó, Andrei Mureşanu Színház.