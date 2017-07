Háromszék kilenc iskolaközpontja működik vizsgaközpontként is, ahol hétfőn elkezdődtek a szakbizonylati felmérések összesen 22 szakiskolai osztály végzősei számára. A hároméves szakiskolák esetében a tanulók gyakorlati próbán készítenek el egy terméket, majd megvédik azt, a vizsgabizottságokba pedig külső értékelőket is meghívnak – mondta el lapunknak Popescu Marius szaktanfelügyelő.

A szaktanfelügyelő szerdán a Berde Áron-iskola tankonyhájában szépen terített asztaloknál Incze Anikó szakoktató, illetve Kovács István, a Park Hotel és vendéglő tulajdonosának társaságában értékelt. Nem csupán kérdeztek, de bátorították, tanácsokkal is segítették a pincértanoncokat, miközben komolyan követték, hogyan teljesítenek a gyakorlati megmérettetésen. Egy nappal korábban a szobalányok is vizsgáztak a Park Szállodában.

Kovács István pozitívumként említette a tanintézmény gyakorlatát: mivel rokon szakmákról van szó, így a diákok – bár pincérnek készülnek – nem csupán felszolgálják, de el is készítik, megfőzik, sütik a vizsgatételen szereplő ételsort. „Ha a vendég rákérdez, tudniuk kell, miből és hogyan készült egy-egy fogás. Ez Incze Anikó tanárnő érdeme, aki nagyon sokat dolgozott a gyerekekkel, támogatókat és alapanyagot szerzett, hogy mindez megvalósuljon” – ecsetelte a vállalkozó.

Hogy mi mindenre kell figyelnie egy pincérnek, azt a szerdai vizsgán megtapasztalhattuk: a felszolgálás meg­annyi mozzanatán túl igen fontos szerepe van a kommunikációnak, a megjelenésnek. Mint azt a szakemberek hangsúlyozták: a pincér szerepe meghatározó a vendéglátásban. A vizsgabizottság úgy értékelte, jól teljesítettek a diákok, a jó és nagyon jó minősítés mellett pedig néhány kitűnőt is osztottak. Kovács István szerint pozitív változás érzékelhető a tanulók felkészültsége, a különféle vendéglátóegységekben történt gyakorlat tekintetében, lemérhető, hogy a felkészítő pedagógus mennyit dolgozott velük. Incze Anikó megjegyezte: rengeteg befektetéssel jár, hogy a diákok elérjenek egy bizonyos szintet, ő maga pedig fontosnak tartja, hogy a valóságban is megtapasztalják, mit jelent a pincérek „kinti”, illetve a szakácsok „benti” munkája, mert így további tapasztalattal gazdagodnak.

Ádám István a szerdai vizsgán szakácsként vett részt, mint mondta, ez áll közelebb hozzá, ám amikor tanulmányait megkezdte, ilyen oktatás nem indult. Úgy döntött, tovább tanul és érettségizik, majd beiratkozik egy szakácstanfolyamra. Gyerekkora óta érdekli a főzés, amikor megtanulta, hogyan kell használni a tűzhelyet, gyakorolni is kezdett. A vizsga napján húslevest főzött az egyik kollégájának, de segített másoknak is egy főétel elkészítésében: roston sült karaj natúr krumplival, hagymás, paradicsomos, mustáros mártással. Jövőjét külföldön képzeli el – válaszolta kérdésünkre –, ám az indulást is meg kell alapozni, ezért arra gondolt, pár évet a városban vagy az országban dolgozna.

A Berde Áron-iskola pincérvégzősei közül eddig nyolc diáknak ajánlottak munkát, további nyolcan pedig a továbbtanulás mellett döntöttek, és szeretnének érettségizni.