Petőfi Sándorra emlékeznek

Sepsiszentgyörgyön idén is megemlékeznek a fehéregyházi csatáról, Petőfi Sándor haláláról (1849. július 31.) A megemlékezésre Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet parkban kerül sor ma 19 órakor. Beszédet mond Péterfi Ágnes lelkész és Czegő Zoltán költő, író. Közreműködik a kőröspataki fúvós zenekar.



VII. Mozsika Népzenei Műhelymunka

Szeptember 3–8. között zajlik Csernátonban a VII. Mozsika Népzenei Műhelymunka a Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa szervezésében. A tábor célja népzenénk, néptáncaink, népszokásaink ápolása, megőrzése, éltetése és a nagyközönség körében történő népszerűsítése, emellett hangsúlyt fektetnek a népzenei együttesek kialakulásának elősegítésére, illetve népi hangszereink megszerettetésére.

A résztvevők kétféle tevékenységen vesznek részt: népdaltanuláson, valamint hegedűn, brácsán, nagybőgőn és cimbalmon történő népzeneoktatáson. A népdaloktatás kiscsoportokban történik, míg a műhelymunka első napjaiban népzenét egyesével vagy hangszerenként elosztott kiscsoportokban, az oktatók szakmai irányítása mellett tanulnak a résztvevők. Ezt követően a műhelymunka további napjaiban egy népi zenekar felépítése szerint gyakorolják a csoportban való zenélést. A hangszeres oktatást a sepsiszentgyörgyi Heveder Zenekar tagjai (Fazakas Levente – hegedű, Szilágyi László – brácsa, Bajna György – nagybőgő, Fazakas Albert – cimbalom) és Román Hunor (hegedű) vezetik, népdalokat Erőss Judit, a Háromszék Táncegyüttes énekese tanít.

Kiegészítő programként a nap folyamán népi játékokat tanulnak. A műhelymunka során szerzett ismereteket a rendezvény zárónapján (pénteken) egyéni, illetve közös előadás keretében mutatják be egymásnak, illetve a nagyközönségnek.

Jelentkezni, érdeklődni személyesen a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2. szám), a 0267 351 648-as és a 0742 148 687-es telefonszámon vagy az istvan_ma­gori@yahoo.com elektronikus postacímen lehet augusztus 14-éig. A jelentkezéshez szükséges feltételek és iratok, valamint a műhelymunka programja megtalálható az intézmény honlapján (www.kultkov.ro).



Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Volt egyszer egy MISZSZ – a MISZSZ a romániai magyar ifjúsági szervezeteket tartotta egyben a kilencvenes évek elején. Tusnádfürdőn a bálványosi szabadegyetem első napján huszonhét év után találkozhattak az egykori tagok és alapítók. * Ignácz Szabolcs, a drónfotós – Kézdivásárhelyen él, két és fél éve foglalkozik drónfotózással. Ignácz Szabolcs számos képét díjazták már különböző fotóversenyeken. December végén a Time magazin három drónfotóját választotta be 2016 huszonhat legjobbja közé, a National Geographic által meghirdetett versenyen a Fogarasi-havasok környékén készült, Juhnyáj Márpodban című légi fotója második díjat nyert. Képeit Pekingben, Los Angelesben, San Franciscóban, Hongkongban és Berlinben is kiállították. Egy Szent Anna-tó környéki fotózáson mesélt nekünk a hobbijáról, amely a két és fél év alatt hivatássá vált számára. * Tusványos, a biztos pont – egyetlen füttyszó nagyobb vihart kavart a közvéleményben, mint az ötnapos előadás-sorozat összessége. Pedig a 28. bálványosi nyári szabadegyetemen elhangzottak olyan jelentőségűek, amelyek többnapos távlatból is hírértékkel bírnak. Hol, milyen témákban találtunk biztos pontokra vagy netán bizonytalanokra? A magyar adás stábja néhány, az erdélyi magyarokat közvetlenül érintő panelbeszélgetésre ült be az idei Tusványoson.



Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adása: 14.45-től és 17-től imaszándékok fogadása, 15-től irgalmasság rózsafüzére, 15.20-tól zenés köszöntő, 15.55-től műsorismertető, 17.15-től örvendetes rózsafüzér, 17.50-től Jézus vére litánia, 18-tól szentmise Csíkszentlélekről, 18.50-től a hét plébániája; 19-től Úrangyala; 19.30-tól hírek este, műsorismertető; 19.35-től esti mese; 19.40-től zsolozsma, esti dicséret. Honlap: mariaradio.ro.



Unitárius fiatalok összművészeti találkozója

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) szervezésében Árkoson augusztus 3–7. között tartják az ARTZ–ODFIE Összművészeti Találkozót. Részletek a www.artz.odfie.hu honlapon.



Gyógynövénytanfolyam Udvarhelyszéken

Az Életminőségért Alapítvány 50 órás gyógynövényismereti és -felhasználási tanfolyamot szervez augusztus–október időszakban Udvarhelyszéken. Az első találkozás Székelyudvarhelyen lesz augusztus 12-én, szombaton 9–17 óráig a Bethlen Gábor utca 73. szám alatt. A képzésen a következő témákkal foglalkoznak: gyógynövényismeret, gyógynövénygyűjtés; elsődleges és másodlagos feldolgozási folyamatok; gyógynövények évszakonként; vizes, alkoholos, olajos kivonatok; ecetek; szirupok, mézes kivonatok, cukorkák; gyógynövényfürdők; szépségápolás gyógynövényekkel; festés gyógynövényekkel; gyógynövények a konyhában; házi patika; gyógynövényillatok; helyi termékek marketingje, kommunikációs készségek. Jelentkezési határidő: augusztus 8. Mivel a helyek száma korlátozott, kérik, hogy a jelentkezéshez csatoljanak rövid motivációs levelet, amelyben megindokolják, hogy miért szeretnének részt venni a tanfolyamon. Ez alapján döntik el, hogy ki vehet részt az ingyenes képzésen. Kapcsolattartó: Pakot Mónika (telefon: 0745 570 005, e-mail: pakotmonika@gmail.com).



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai 3-as Sensiblu (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Köpecen ma 9–17 óráig és Sepsiszentgyörgyön ma 9–12 óráig az Árkosi úton szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy augusztus 1-jén, kedden 8.30–14 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Palló (Sólyom), Dakó és Templom utcában; a Kőrösi Csoma Sándor utcában a Debren-pataki híd és a Templom utca közötti szakaszon. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

INGYENES MEGHALLGATÁS. Augusztus 2-án, szerdán 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje, Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

USZODA. A sepsiszentgyörgyi uszoda ma is nyitva tart 15–21.30 óráig. A hétköznapi programhoz igazodva az úszásoktatásra érkezőket 15 órától, a kikapcsolódni vágyó kicsiket és nagyokat 18.30 után várják.

STRANDOLÓK FIGYELMÉBE! A Sepsi ReKreatív Rt. felhívja a strandolók figyelmét, hogy 14 éven aluli gyerekek nagykorú kíséretével vagy szülői engedéllyel léphetnek be a strand területére. A szülői engedély formanyomtatványa letölthető a www.rekreativ.club honlapról vagy személyesen átvehető a strand recepcióján.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig a kovásznai kultúrotthon épületében és keddenként 9–12 óráig a székházban (Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket ma 12–20 óráig Gelencén, kedden Haralyban gyűjti.