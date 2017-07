A Google az emberrel történő első holdra szállás 48. évfordulójához időzítve jelentette meg az idén tízéves Street View első gravitációmentes gyűjteményét. A Nemzetközi Űrállomás mind a 15 modulján végigkalauzoló virtuális túrán a felhasználók olyan érdekes feljegyzésekkel is találkozhatnak, hogy hol edzenek az űrhajósok, milyen ételeket esznek, és hol végzik a tudományos kísérleteket. (Ez az első Street View-gyűjtemény, amely jegyzeteket is tartalmaz: ez korábban csak a Google Arts & Culture alkalmazáson belül volt elérhető.)

Az érdeklődők beleshetnek a Columbus kutatólaboratóriumba, ahol az űrhajósok számos tudományos kísérletet végeznek, valamint kinézhetnek azon az apró ablakon, amelyen keresztül az űrállomáson kívül zajló eseményeket, például a robotok munkáját vagy a közeledő járművek dokkolását szokták figyelemmel kísérni az asztronauták. A felhasználók ezenkívül az immár 16 éve működő űrállomáson kikötő két járművet, a SpaceX Dragont és az Orbital Cygnust is megtekinthetik közelebbről.

Thomas Pesquet, az Európai Űrügynökség asztronautája hat hónapig végzett repülőmérnöki munkákat az ISS fedélzetén, és ez idő alatt segített felvételeket készíteni a Street View funkcióhoz.

Az űrbéli körülmények miatt a fotózáshoz nem lehetett használni a Google hagyományos felvevőeszközeit – hátra vagy állványra helyezhető fényképezőgépek –, ezért a cég munkatársai az amerikai űrkutatási hivatallal (NASA) együttműködve oldották meg, hogy a már eleve az űrállomáson lévő fényképezőgépekkel és egyéb felszerelésekkel lehessen elkészíteni a felvételeket, amelyeket aztán a Földön gyúrtak össze 360 fokos panorámafotókká.