Szentgyörgyi középkezdéssel indult a találkozó, ám játékosaink gyorsan elvesztették a labdát, és máris támadásba lendültek a házigazdák. Az első perc felénél szöglethez jutott az FC Botoşani, amelyet Laurenţiu Buş végzett el. A kapu elé beívelt labdát Cătălin Golofca szúrta rá, a lövést még védte Niczuly Roland, ám a kipattanó George Mironhoz került, aki hat méterről a hálóba bombázott (1–0). Jóformán el sem kezdődött az OSK harmadik élvonalbeli meccse, és máris hátrányban volt csapatunk. Az 5. percbe Patrick Petre hozta remek helyzetbe Claudiu Hereát, ám játékosunk három védővel a nyakában, hat méterről mellé gurított. A 13. percben Sebastian Ghinga lábában volt az egyenlítés, de a 30 méterről elsütött bombáját a léc fölé tornászta Alberto Cobrea, az FC hálóőre. Ami nem jött össze nekünk, az sajnos sikerült vendéglátóinknak, hiszen a 16. percben a moldvai csapat tovább növelte előnyét: Golofca a bal oldalon vezette fel a labdát, majd következett a center, amit a jó ütemben érkező Buş a 11-es pontról fejelt a jobb felsőbe (2–0). Kevéssel később akár hárommal is megléphettek volna a hazaiak: egy gyors kontra végén Olimpiu Moruţan lövését Florin Dumbravă ütötte ki lábbal a gólvonalról, és maradt a 2–0. A folytatásban leült egy picit a játék, s Issa Thiaw becserélése mellett öt sárga lapot – három botoşani-i és két szentgyörgyi – jegyezhettünk fel. Az első félidő ráadásában Nicolae Muşat 18 méterről végezhetett el egy veszélyesnek tünő szabadrúgást, de szerencsénkre a labda messze elkerülte Niczuly kapuját.

Akárcsak az első, a második játékrész is rosszul indult a Sepsi OSK számára: a 47. percben első látásra könnyen kapott piros lapot Astafei, ám a tévés vissza­mutatásokból kiderült, hogy a légi párbaj során játékosunk könyökkel ütötte meg ellenfelét, amit Cătălin Popa játékvezető szándékosnak ítélt. Az 59. percben újabb gyors kontrát vezetett az FC Botoşani, amelyet Buş váltott gólra. A 16-oson belülről elsütött labdába még bele tudott érni Niczuly, de sajnos nem sikerült megakadályoznia a házigazdák harmadik találatát (3–0). A bekapott gól után széthullni látszott az OSK, hiszen a 65. percben jött az FC újabb gólja. A csereként beálló Mihai Roman Golofcától kapott egy remek asszisztot, és az elvetődő Niczuly mellett lőtt a kapuba (4–0). Pár perccel később Roman lövését fogta meg kapusunk, majd a 75. percben Muşat kapás-rúgása csattant a keresztlécen. Beszorultunk a kapunk elé, s Stelian Cucu és Fülöp Loránd próbálkozásai kevéssel mentek mellé. A 86. percben Petre szabadrúgásból a kapufát találta el, majd a véghajrában huszonöt méterről újabb pontrúgást végezhetett el, amelyet Codrea, a hazaiak kapusa már nem tudott védeni (4–1). Amikor mindenki az utolsó sípszót várta, jött a kegyelemdöfés: a 90. percben Golofca fejese a lécről pattant vissza a mezőnybe, a labda pedig Fülöphöz került, aki – miután elfektette Ursut és Niczulyt – belsővel a kapuba passzolt (5–1). A botoşani-i középpályás nem ünnepelte találatát, hiszen góljával testvére, Fülöp István csapatát küldte padlóra.



Mestermérleg

Suciu Valentin, Sepsi OSK: Ez szégyenletes vereség, amelyre nem számítottunk. Sajnos, az egyéni hibák nagyon sokba kerültek nekünk, s véleményem szerint rengeteg gyerekes tévedést hoztunk össze ezen a meccsen. Kielemezzük a hibákat, és meglátjuk, hogy mit kell tennünk a folytatásban. Hideg zuhanyként ért minket ez a vereség, s remélem, minél előbb felállunk belőle. A Juventus elleni győzelem után a fiúk nagyobb bizalommal álltak fel a pályára, s nem láttuk valósan a helyzetet. Az FC Botoşani hazai környezetben kemény ellenfél, tudtuk ezt, és most saját bőrünkön is megéreztük. Fülöp sérülése felborított mindent, de az első félidőben volt lehetőségünk a gólszerzésre, s ha egyenlítünk, talán másképp alakul a mérkőzés. Sajnos, nem tudtunk gólt lőni, s a Botoşani elkapott minket.

Costel Enache, FC Botoşani: Annak ellenére, hogy gyorsan megszereztük az első gólt, a Sepsi OSK-nak sikerült kiegyenlítenie a küzdelmet. Az idő múlásával és második találatunk után átvettük a kezdeményezést, s végül minden úgy alakult, ahogy akartuk.

A Sepsi OSK a pontvadászat következő körében a bajnoki címvédő FC Viitorult látja vendégül szombaton 18.30 órától a brassói Tineretului Stadionban, míg az FC Botoșani a 4. forduló pénteki játéknapján 21 órától az FC Voluntari vendégeként lép pályára.

I. liga, 3. forduló: FC Botoşani–Sepsi OSK 5–1 (2–0)

Botoşani, városi stadion. Mintegy 3000 néző. Vezette: Cătălin Popa (Piteşti). FC Botoşani: Cobrea–Muşat, Miron, Burcă, Unguruşan, Cucu, Tincu, Golofca, Moruţan (Fülöp L., 68.), Buş (Roman, 61.), Popa (Ciaccheri, 69.). Edző: Costel Enache. Sepsi OSK: Niczuly–Burlacu, Ursu, Oroş, Dumbravă, Ghinga, Herea (Papsys, 51.), Petre, Astafei, Fülöp I. (Thiaw, 24.), Hadnagy (Veress, 62.). Edző: Valentin Suciu. Gólszerzők: Miron (1.), Buş (16., 59.), Roman (65.), Fülöp L. (90.), illetve Petre (89.). Sárga lap: Cucu (25.), Popa (32.), Muşat (36), illetve Dumbravă (20.), Ursu (45.). Kiállítva: Victoraş Astafei (47.).

A további eredmények: Concordia Chiajna–Jászvásár 0–1 (gólszerző: Feussi, 26. – öngól), Juventus–FC Voluntari 0–0, Gázmetán–Kolozsvári CFR 0–3 (gsz.: Culio 28., Nouvier 36., Vera 60.), FC Viitorul–Dinamo 0–1 (gsz.: Costache 82.).