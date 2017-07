A sepsiszentgyörgyi MSC sportolója, Mădălina Linguraru aranyéremmel, míg az ugyancsak megyeszékhelyi Kelemen Kincsőt és a kézdivásárhelyi Lénárt Paulát a soraiban tudó román felnőtt női kosárlabda-válogatott a hatodik helyen zárta az elefántcsontparti Abidjanban megtartott Frankofón Játékokat. Románia – az esemény hivatalos honlapja szerint – 31 éremmel (8 arany, 9 ezüst, 14 bronz) az ötödik helyen fejezte be a játékokat, amelyen Franciaország teljesített a legjobban (53 érem/24–17–12). A háromszéki sportolók termése birkózóink révén egy arany- és két bronzérem, kosarasaink mérlege pedig három győzelem és három vereség.

Három birkózónk közül csak Mădălina Linguraru és Incze Kriszta volt érdekelt a strandbirkózó-viadalban, ám sajnos csak Lingurarunak sikerült érmet szereznie. A -50 kg-os súlycsoportban küzdő Mădălina simán hozta a nigériai Hanna Idi Adama elleni elődöntőt, majd a fináléban a szenegáli Diatta Binette-tel szemben gyűjtötte be az aranyérmet. A viadal végeredménye: 1. Mădălina Linguraru, 2. Diatta Binette, 3. Soro Tiemongo (Elefántcsontpart). Incze Kriszta a -70 kg-os kategóriában lépett a homokba, s pechére az első ellenfele nem volt más, mint a házigazdák későbbi győztese, Amy Youin, akitől sajnos kikapott. Az elefántcsontparti lány a negyeddöntőben csádi, a legjobb négy között szenegáli, míg a fináléban guineai birkózó ellen diadalmaskodott. Linguraru egy arany- és egy bronzéremmel, míg Incze egy bronzéremmel fejezte be a nyolcadik alkalommal kiírt Frankofón Játékokat. Románia birkózásban 12 éremmel (2 arany, 4 ezüst, 6 bronz) és strandbirkózásban három éremmel (2 arany, 1 bronz) egyaránt a második helyen zárta az éremtáblázatot.

A Dragan Petričević és Miljan Medved által irányított női kosárlabda-válogatott pénteken az 5. helyért lépett pályára, ellenfele pedig Mali volt. Sajnos, a Kelemen Kincső és Lénárt Paula által erősített romániai csapat 5 ponttal, azaz 74–69-re (5–9, 20–18, 30–19, 19–23) veszítette el utolsó játékát, amivel a hatodik lett az idei Frankofón Játékokon. Az Ursuval, Ghizilăval, Neaguval, Lénárttal és Ferariuval kezdő válogatott ádáz harcot vívott az első negyedben, amelyet végül 9–5-re nyert meg. A második játékrész is kiegyensúlyozott küzdelmet hozott, s bár Dragan Petričević tanítványai elvesztették a negyedet, kétpontos előnnyel vonultak szünetre (27–25). A fordulás utáni harmadik tíz percet nagyon elrontották a kosaras lányok, hiszen 30–19-re veszítették el, s ellenfeleik 55–46-os állásról várták a folytatást. Az utolsó negyedben hiába küzdöttek példásan Kelemenék, a helyosztót 74–69-es vereséggel zárták.

A kosárlabdatorna utolsó meccsén Paula közel 22 percet játszott, öt lepattanó mellett 4 pontot jegyzett. Annak ellenére, hogy nem volt kezdő, Kincső kevéssel több mint 32 percet töltött a pályán, és két leszedett labda szerepel a neve mellett a mérkőzés statisztikájában. A román válogatott további pontszerzői: Moraru 3/3, Ursu 18/6, Ghizilă 7, Ardelean 14/3, Dumitrache 12/9, Podar 2, Neagu 7, Ferariu 2.

A kosárlabda-bajnokságot Franciaország nyerte meg, miután a döntőben 73–53-ra diadalmaskodott Kanada-Québec ellen. A további sorrend: 3. Szenegál, 4. Vallónia-Brüsszel Föderáció, 5. Mali, 6. Románia, 7. Elefántcsontpart, 8. Guinea, 9. Kamerun, 10 Luxemburg, 11. Nigéria, 12 Libanon, 13. Tunézia, 14. Benin. (tibodi)