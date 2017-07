A sepsiszentgyörgyi Molnár Ede nem tudta folytatni a román XCO-bajnokságon mutatott jó szereplését a hétvégi olaszországi hegyikerékpáros XCO (cross country) és XCE (eliminator) Európa-bajnokságon is, mivel a kontinenstorna pénteki versenynapján elesett, s a szerzett sérülés miatt fel kellett adnia mindkét viadalt, amelyen rajthoz állt. Bringásunk legközelebb augusztus 12-én szeretne versenyezni, amikor is Szebenjuharoson (Păltiniş, Szeben megye) rendezik meg a hegyikerékpáros országos maratonbajnokságot.



Az öreg kontinens legjobb hegyikerékpárosai az olaszországi Darfo Boario Termében gyűltek össze, hogy megküzdjenek az XCO és az XCE kategória Európa-bajnoki címéért. A mezőnyben ott volt a sepsiszentgyörgyi Molnár Ede is, aki a jó szereplés reményében utazott el talján földre. Akárcsak a Balkán-bajnokságon, a szerencse most sem volt a háromszéki bringással, hiszen az XCE pénteki selejtezőiben leesett, megütötte az egyik csuklóját, és a verseny feladására kényszerült.

– Az egyéni időmérőn a tizenharmadik legjobb időt értem el, ami jónak számít az európai mezőnyben. Az első futamot sikeresen abszolváltam, a másodikban viszont megtörtént a baj. Az élmezőnyben hajtottam, amikor fatuskókon kellett átugratni, és ez rosszul sült el számomra. Nekimentem az úton lévő akadálynak, összetört a kerékpárom kereke, én átrepültem a kormányon, és visszatörtem a csuklómat. Sajnos, erősen fájt, és nem tudtam folytatni a versenyt, amelyet végül a 16. helyen zártam – nyilatkozta érdeklődésünkre Molnár Ede, aki az U23-as korosztályban nevezett az Eb-re.

Vasárnap következett az XCO-viadal, de ezt a versenyt is fel kellett adnia a szentgyörgyi kerekesnek, aki számára roppant pechesen ért véget az Európa-bajnokság.

– Vasárnapig pihentettem a kezem, s összeszorítottam a fogam, úgy vágtam neki az XCO-megmérettetésnek. Már két kört tettem meg, amikor ismét visszaütöttem a csuklómat… Túl nagy volt a fájdalom, így itt is meg kellett állnom. Szerettem volna jól teljesíteni az olaszországi Eb-n, hiszen egy jó eredmény esetén új lehetőségek nyíltak volna meg előttem. Most nem tudom, hogy mennyi szünet vár rám, de mindenképp addig kell pihentetnem a kezem, ameddig meggyógyul – összegezte Ede.

Eredmények: * XCE: 1. Titouan Perrin Ganier (francia), 2. Daniel Federspiel (osztrák), 3. Jeroen Van Eck (holland)… 16. Molnár Ede * XCO: 1. Gioele Bertolini (olasz) 1:13:16.09 óra, 2. Nadir Colledani (olasz) 1:13:22.03 óra, 3. Simon Andreassen (dán) 1:14:30.85 óra. (tibo)