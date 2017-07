„Természetesen lesz erre válasz. Nem lesz annyira emocionális, mint az első reagálás, de pontosan meg fogjuk állapítani, hogy ki áll e mögött Chişinăuban, Bukarestben, Budapesten és Brüsszelben. Be fogjuk azonosítani, hogy mely személyek hozták meg ezt a döntést, a szankcióink pedig egyeztetettek és személyre szólóak lesznek” – nyilatkozott Rogozin a Rosszija 24 hírcsatornának.

Rogozin péntekre tervezett moldovai látogatása meghiúsult, mert az őt szállító utasszállító repülőgépet Románia nem engedte be a légterébe. A helyettes kormányfő szerint a gép fogadását Budapest is elutasította, így az végül Minszkben szállt le, ahonnan a politikus visszatért Moszkvába. A meglehetősen faragatlan stílusáról ismert orosz kormányfőhelyettes Twitter-üzenetében nyilvánosan megfenyegette a román hatóságokat, azt állítva, hogy azok veszélybe sodorták a gép utasainak életét. „Várhattok a válaszra, dögök” – írta Rogozin. Megnyilvánulását nem hagyta szó nélkül Adrian Ţuţuianu bukaresti védelmi miniszter, aki szerint egyáltalán nem volt az helyénvaló.

Oroszország az incidens miatt hivatalosan is tiltakozott Romániánál. Bukarest a lépését indokolva arra hivatkozott, hogy az Európai Unió 2014-ben megtiltotta azok belépését vagy átutazását a tagországok területén, akik aláássák Ukrajna függetlenségét, területi épségét és szuverenitását. Az Európai Unió szankciós listáján szereplő Rogozin a Siberia Airlines utasszállító gépével kerülő úton – Fehéroroszország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia érintésével – tervezett a Moldovai Köztársaság fővárosába eljutni. A repülőnek azért kellett kerülnie, mert Ukrajna semmilyen orosz gépet nem enged át légterén. Az orosz miniszterelnök-helyettes Chişinăuból az úgynevezett Dnyeszter Menti Köztársaságba – Moldova orosz többségű szakadár területére – utazott volna tovább, hogy részt vegyen az orosz békefenntartók ottani beavatkozásának 25. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseken.

Rogozin tegnap Szentpéterváron újságírókkal közölte, hogy az incidens nyomán Teodor Meleșcanu román külügyminiszter módosította egy hivatalos útját, amely során megállt volna Moszkvában, és „minden eshetőségre készen” egy másik útvonalat választott. Azt az orosz kormányfőhelyettes nem közölte, hogy mikor és hova kívánt eljutni Meleșcanu Moszkva érintésével.