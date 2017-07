Az eset délután történt Hamburg Barmbek nevű városrészében. A támadó belépett egy szupermarketbe, majd leszúrt egy embert, aki belehalt sérüléseibe. A férfi a szupermarketben azt kiabálta, hogy Allahu Akbar! (Allah a leghatalmasabb!). A késelés után elhagyta az üzletet, és menekülés közben megsebesített négy embert. A támadót járókelők fogták le, a férfi dulakodás közben könnyebb sérüléseket szenvedett. Végül a helyszínre érkező civil ruhás rendőrök őrizetbe vették. A halálos áldozat a helyszínen talált igazolványok alapján egy 50 éves német állampolgár. A támadásban hét ember sebesült meg, egyikük sincs életveszélyben.

A rendőrség este közölte, hogy a feltételezett elkövető 26 éves, az Egyesült Arab Emírségekben született, és a palesztin népcsoporthoz tartozik. A Spiegel Online hírportál biztonsági forrásokból származó értesülése szerint a támadó – Ahmad A. – kapcsolatban állt a radikális iszlamizmus leginkább elterjedt németországi irányzatával, a szalafizmus követőinek körével. Ugyanakkor az is ismert, hogy pszichés problémái voltak, és rendszeresen fogyasztott kábítószert. Németországba Norvégiából érkezett 2015 tavaszán. Előtte Svédországban és Spanyolországban tartózkodott. Úti okmányokkal nem rendelkezett, de volt születési anyakönyvi kivonata. Menedékjogi kérelmét elutasították, kitoloncolási eljárás alatt állt. Az elutasító döntést nem támadta meg bíróságon, és együttműködött a távozását célzó eljárásban a német hatóságokkal és a berlini palesztin képviselettel. Azzal lehetett számolni, hogy hamarosan elhagyja az országot. Még pénteken, a támadás előtt is érdeklődött az idegenrendészeten, hogy megérkeztek-e már papírjai, amelyekkel elutazhat a palesztin területekre. Ebből a szempontból „szinte példaszerű” volt a magatartása – mondta Ralf Meyer hamburgi rendőrfőkapitány.

A hatóságoknak voltak a 26 éves férfi radikalizálódására utaló értesüléseik, de nem a közveszélyes iszlamisták vagy dzsihadisták – muzulmán terroristák – között tartották számon. A hatóságok szombati tájékoztatása szerint a támadás hátterében szélsőséges muzulmán vallási meggyőződésének és lelki labilitásának keveréke állhat. Arra utaló jeleket nem találtak, hogy lehetnek társai, vagy valamilyen iszlamista terrorhálózat tagja lenne, de a nyomozást ebben az irányban is folytatják még – közölte tegnap Andy Grote belügyi szenátor, a tartományi rangú város kormányának belbiztonságért felelős tagja.