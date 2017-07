A kezdeményezés hátterét Salamon Balázs, az egyesület irodavezetője ismertette lapunkkal. Mint magyarázta, az egész napos rendezvény a második állomása annak a sorozatnak, amelyet az Angustia Egyesület kezdeményezett – az elsőt Gelencén tartották meg –: a szervezethez társult tizenkét felső-háromszéki község mindenikében szerveznek majd hasonlót. Esztelneken azért esett a választás a fekete ribizlire, mivel a rendszerváltás előtti években az egykori téesz Góliát néven palackozta a ribizlibort a mostani ruhagyár pincéjében, és feketeribizli-ültetvény is létezett, amely a rendszerváltást követően közprédává vált. A mostani rendezvénnyel a fekete ribizlire mint értékre szerették volna felhívni falusfeleik figyelmét. Az elkövetkezőkben az egyesülethez tartozó minden községben más és más tematikával szerveznek hasonló közösségi rendezvényt, annak függvényében, hogy mi az adott település jellegzetessége. A harmadik helyszín minden valószínűség szerint Kézdiszentkereszt lesz jövőben: ott a borvíz és az állattartás lesz a fő téma.

Helybeli termelő nem lévén, a szervezők szombatra Csernátonból hívtak feketeribizliszörp-készítőket, Mágori Istvánt és Melindát. A rendezvény ceremóniamestere András Loránd mérafalvi néptáncoktató volt, aki anekdotáival nagyon jó hangulatot teremtett.

A helybeli, alsócsernátoni, gelencei, kézdiszentléleki, kur­tapataki és kézdivásárhelyi gazdák, termelők és kézművesek már a reggeli órákban elfoglalták a számukra kijelölt sátrakat a községháza előtt és annak udvarán: bioparadicsomot, különféle mézet, hentesárut, kézműves sajtféléket, népviseletet és népművészeti tárgyakat kínáltak eladásra. A gelencei Tímár István bemutatta a zsindelykészítést. Az Angustia Egyesület molinókkal és időszakos kiadványokkal népszerűsítette a LEADER-programot, illetve az általuk lefödött kistérséget, továbbá a 2017–2019 közötti pályázati lehetőségeket. A Nagy Mózes-iskola udvarán nagy méretű üstben helybeli asszonyok pityókatokányt készítettek, amelyből délután megkínálták a rendezvény résztvevőit és a meghívottakat.

A délelőtti programok közül a legnépszerűbbnek a szekértoló verseny bizonyult: erre öt, egyenként ötfős csapat nevezett be. A szabályzat szerint a csapatban helyet kellett adni egy székely népviseletbe öltözött lánynak is, neki az ülésdeszkán kellett helyet foglalnia kezében egy tálcával, amelyre öt üres poharat helyeztek. A 150 méteres pályán a versenyzők háromszor álltak meg, az első megállónál öt kockabálát kellett felrakniuk a szekérre, a másodiknál három zsák gabonát, a harmadiknál pedig egy kancsó bort kellett az öt pohárból elfogyasztaniuk. Az első díj egy bárány, a második egy tyúk és egy kakas, a harmadik díj egy zsák burgonya volt zöldségfélékkel együtt. Első helyen az esztelneki önkormányzat csapata végzett, második lett az esztelneki fiatalok csapata, harmadik a csernátoni Pántlikácska néptánccsoport. A szekértoló verseny díjazása után népzene- és néptáncgála következett a kézdiszentléleki Perkő néptáncegyüttessel és Esztelnek község néptánccsoportjával, a talpalávalót a csíkszeredai Kedves zenekar biztosította. Ezt követően konferencia és szeminárium zajlott, ahol a fekete ribizliről, a helyi termékek fogyasztásának fontosságáról, a helyi értékekről tartott előadást, majd kezdeményezett vitát a két meghívott: Gál Mária kertészmérnök, a gyergyóalfalusi Ribes Egyesület elnöke és Zágoni Elemér csíkkarcfalvi főgyógyszerész. Este Bandi Tamás és bandája húzta a talpalávalót a művelődési otthonban tartott bálban.