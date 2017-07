A világbajnokság utolsó versenynapján a közönség ritkán látott hangulatot teremtett a Duna Arénában, ahol először a 28 éves Verrasztó Dávid tette boldoggá a szurkolókat, hiszen ezüstérmet nyert 400 méter vegyesen a 4:05.90 perces világbajnoki csúccsal győztes amerikai Chase Kalisz mögött. Verrasztó két évvel ezelőtt Kazanyban szintén ezüstérmes volt ebben a számban. „Kilencvenszázalékosan úsztam, de boldog vagyok, hiszen életem második legjobb idejét értem el egy vb-döntőben egy nagyon nehéz év után. Szerettem volna világbajnok lenni, de Kalisz jobb volt nálam” – mondta Verrasztó.

A női 400 méteres vegyesúszásban 2009-ben, 2013-ban és 2015-ben is világbajnoki aranyérmes Hosszú Katinka 4:29.33 perces, ugyancsak világbajnoki rekorddal csapott célba, megelőzve a spanyol Mireia Belmontét és a kanadai Sydney Pickremet. Hosszú 2009-ben Rómában, 2013-ban Barcelonában és 2015-ben Kazanyban is nyert 400 méteres vegyesúszásban, s ő az első női úszó, aki ebben a számban négyszer állhatott dobogóra. A 28 éves Hosszú két arany- (200 és 400 m vegyes), valamint egy ezüst- (200 m hát) és egy bronzéremmel (200 pillangó) fejezte be a budapesti világbajnokságot. „Hihetetlen, nagyszerű érzés volt. Amikor beértem, akkor pár másodpercig nem nagyon voltam magamnál. Úgy úsztam, mint edzésen, amikor nem érdekel semmi, de most annyira jó érzés mindenkivel együtt örülni” – fogalmazott Hosszú.

A vb utolsó versenyszáma a férfi 4x100 méteres vegyes váltó volt, ahol a Bohus Richárd, Gyurta Dániel, Milák Kristóf, Kozma Dominik összetételű magyar csapat hetedikként csapott célba.



Ezüstszombat

A budapesti vizes világbajnokság szombati napja magyar szempontból ezüstösre sikerült, hiszen három alkalommal is a dobogó második fokára állhattak a magyar sportolók. Először Hosszú Katinka 200 méter háton, majd a 17 éves Milák Kristóf 100 méter pillangón szerzett ezüstérmet a Duna Arénában, illetve a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában a magyar férfi vízilabda-válogatott a döntőben 8–6 arányú vereséget szenvedett Horvátország legjobbjaitól.

Az érmeseken kívül más magyar úszók is érdekeltek voltak, aminek rettentően örült a frenetikus hangulatot varázsoló 12 ezer fős közönség. Cseh László 5. lett 100 méter pillangón, Kapás Boglárka 800 méter gyorson csapott célba ötödikként, míg a vegyes csapatok 4x100 méteres gyorsváltója a 6. pozícióban végzett. Persze, a magyarokon kívül hatalmas tapsot kapott a 20 éves amerikai Caeleb Dressel, aki 50 gyorson, 100 pillangón és a váltóval is aranyérmet nyert, illetve a svéd Sarah Sjöström egy aranyat és egy világcsúcsot is összehozott. A hatalmas zászlókkal tarkított tömegben egy Háromszék feliratú magyar lobogót is büszkén emelt magasba három székely férfi.

A Märcz Tamás szövetségi kapitány által irányított magyar férfi vízilabda-válogatott kétgólos vereséget szenvedett a szombat esti döntőben Horvátország csapatától. Nagyon rosszul kezdtek a házigazdák, a horvátok már az első negyed után négygólos előnybe kerültek. A közönségre nem lehetett panasz, hiszen a szurkolás kiváló volt, talán ennek hatására is sikerült a második játékrészben két gólra csökkenteni a hátrányt, viszont a szünet után nem tudtak közelebb férkőzni a horvátokhoz, mert mindig volt válasza a vendégcsapatnak a magyar gólokra, az utolsó negyedben pedig többször is bepattant a blokkról a lövésük. A horvátok 2007-ben nyertek utoljára, akkor is Magyarország volt az ezüstérmes. A magyarok háromszor, 1973-ban, 2003-ban és 2013-ban nyertek világbajnokságot. A bronzérmet Szerbia gyűjtötte be, miután 11–8-ra verték Oroszországot.

A vb legértékesebb játékosának járó címet Vámos Márton érdemelte ki, illetve az All Star-válogatottba rajta kívül még bekerült a magyar kapus, Nagy Viktor, Francesco Di Fulvio (Olaszország), Jannisz Funtulisz (Görögország), Andrija Prlainovics (Szerbia), Luka Loncar (Horvátország) és Sandro Sukno (Horvátország).



Ötödik a női válogatott

A Bíró Attila szövetségi kapitány által irányított magyar női vízilabda-válogatott öt győzelemmel és egy vereséggel az ötödik helyen zárt a budapesti vizes világbajnokságon, miután a pénteki helyosztón 10–8-ra legyőzte Olaszország legjobbjait. A Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában jelen lévő több mint 7000 néző végig biztatta a lányokat, illetve a mérkőzés végén felhangzott a Szép volt, lányok! is. A kétszeres olimpiai bajnok, négyszeres világbajnok Egyesült Államok válogatottja nyerte a női vízilabdatornát, hiszen fölényes, hétgólos győzelmet aratott a péntek esti döntőben Spanyolország ellen. A bronzérmet Oroszország szerezte meg, illetve a Magyarország csapatát a negyeddöntőben legyőző Kanada lett a negyedik.

A világbajnokság álomcsapatába öt nemzet adott játékost. A magyar gólgyáros, Keszthelyi Rita mellett még helyet kapott a spanyol kapus, Laura Ester, a szintén spanyol Paula Leiton, az olasz Roberta Bianconi, a kanadai Monika Eggens és a két amerikai, Rachel Fattal és Madeline Musselman. A vb MVP-címét szintén Madeline Musselman érdemelte ki, a legjobb kapus a spanyol Laura Ester lett, míg a gólkirályi címet a 20 gólt szerző olasz Roberta Bianconi gyűjtötte be.

Eredmények:

* női 100 m gyors: 1. Simone Manuel (Egyesült Államok) 52.27 mp, 2. Sarah Sjöström (Svédország) 52.31, 3. Pernille Blume (Dánia) 52.69

* férfi 200 m hát: 1. Jevgenyij Rilov (Oroszország) 1:53.61 perc – Európa-csúcs, 2. Ryan Murphy (Egyesült Államok) 1:54.21, 3. Jacob Pebley (Egyesült Államok) 1:55.06... 6. Bernek Péter (Magyarország) 1:55.58

* női 200 m mell: 1. Julija Jefimova (Oroszország) 2:19.64 perc, 2. Bethany Galat (Egyesült Államok) 2:21.77, 3. Si Csing-lin (Kína) 2:21.93

* férfi 200 m mell: 1. Anton Csupkov (Oroszország) 2:06.96 perc, 2. Koszeki Jaszuhiro (Japán) 2:07.29, 3. Vatanabe Ippei (Japán) 2:07.47

* férfi 4x200 m gyorsváltó: 1. Nagy-Britannia (Stephen Milne, Nicholas Grainger, Duncan Scott, James Guy) 7:01.70 perc, 2. Oroszország 7:02.68, 3. Egyesült Államok 7:03.18

* női óriástorony-ugrás: 1. Iffland Rhiannan (Ausztrália) 320,60 pont, 2. Jimenez Adriana (Mexikó) 308,90 pont, 3. Nestsiarava Yana (Fehéroroszország) 303,95 pont

* női 200 m hát: 1. Emily Seebohm (Ausztrália) 2:05.68, 2. Hosszú Katinka (Magyarország) 2:05.85, 3. Kathleen Baker (Egyesült Államok) 2:06.48

* férfi 100 m pillangó: 1. Caeleb Dressel (Egyesült Államok) 49.86 mp, 2. Milák Kristóf (Magyarország) 50.62 – juniorvilágcsúcs, országos csúcs, 3. Joseph Schooling (Szingapúr) és James Guy (Nagy-Britannia) 50.83, 4. Cseh László (Magyarország) 50.92

* vegyes csapatok, 4x100 m gyorsváltó: 1. Egyesült Államok (Caeleb Remel Dressel, Nathan Adrian, Mallory Comerford, Simone Manuel) 3:19.60 – világcsúcs, 2. Hollandia 3:21.81, 3. Kanada 3:23.55... 6. Magyarország (Kozma Dominik, Bohus Richárd, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn) 3:25.02

* női 800 m gyors: 1. Katie Lede­cky (Egyesült Államok) 8:12.68, 2. Li Ping-csie (Kína) 8:15.46, 3. Leah Smith (Egyesült Államok) 8:17.22... 5. Kapás Boglárka (Magyarország) 8:24.41

* férfi 50 m gyors: 1. Caeleb Dressel (Egyesült Államok) 21.15, 2. Bruno Fratus (Brazília) 21.27, 3. Benjamin Proud (Nagy-Britannia) 21.43

* női 50 m pillangó: 1. Sarah Sjöström (Svédország) 24.60 – világbajnoki csúcs, 2. Ranomi Kromowidjojo (Hollandia) 25.38, 3. Farida Oszman (Egyiptom) 25.39

* férfi óriástorony-ugrás: 1. Steve LoBue (Egyesült Államok) 397,15 pont, 2. Michal Navrátil (Csehország) 390,90, 3. Alessandro De Rose (Olaszország) 379,65

* női 50 m mell: 1. Lilly King (Egyesült Államok) 29.40 – világrekord, 2. Julija Jefimova (Oroszország) 29.57, 3. Katie Meili (Egyesült Államok) 29.99

* férfi 400 m vegyes: 1. Chase Kalisz (Egyesült Államok) 4:05.90 perc – világbajnoki csúcs, 2. Verrasztó Dávid (Magyarország) 4:08.38, 3. Szeto Daija (Japán) 4:09.14

* női 50 m gyors: 1. Sarah Sjöström (Svédország) 23.69 mp, 2. Ranomi Kromowidjojo (Hollandia) 23.85, 3. Simone Manuel (Egyesült Államok) 23.97

* férfi 50 méter hát: 1. Camille Lacourt (Franciaország) 24.35 mp, 2. Koga Dzsunja (Japán) 24.51, 3. Matt Grevers (Egyesült Államok) 24.56

* női 400 m vegyes: 1. Hosszú Katinka (Magyarország) 4:33.90 – világbajnoki csúcs, 2. Mireia Belmonte (Spanyolország) 4:35.29, 3. Elizabeth Beisel (Egyesült Államok) 4:36.18

* férfi 1500 m gyors: 1. Gregorio Paltrinieri (Olaszország) 14:35.85 perc, 2. Mihajlo Romancsuk (Ukrajna) 14:37.14, 3. Mack Horton (Ausztrália) 14:47.70

* női 4x100 m, vegyes váltó: 1. Egyesült Államok (Kathleen Baker, Lilly King, Kelsi Worrell, Simone Manuel) 3:51.55 perc – világcsúcs, 2. Oroszország 3:53.38 – Európa-csúcs, 3. Ausztrália 3:54.29

* férfi 4x100 m, vegyes váltó: 1. Egyesült Államok (Matt Grevers, Kevin Cordes, Caeleb Dressel, Nathan Adrian) 3:27.91 perc, 2. Nagy-Britannia 3:28.95, 3. Oroszország 3:29.76... 7. Magyarország (Bohus Richárd, Gyurta Dániel, Milák Kristóf, Kozma Dominik) 3:32.13.