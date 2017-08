Kiállítás

A Csíki Székely Múzeum és Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében a Mikó-várban csütörtökön 17 órakor megnyílik a Magyar Nemzeti Múzeum Nézőpontok – Térhatású fényképek a Nagy Háborúról című vendégkiállítása. A polgármester köszöntője után a kiállítást megnyitja Bognár Katalin főmuzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár. Házigazda: Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója. Közreműködik a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. A megnyitó után 18 órától Székedi Ferenc szerkesztő bemutatja a Húszéves a sétálóutca című dokumentumfilmet.



ARTZok találkozása Árkoson

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) augusztus 3–7. között tartja meg az I. ODFIE Összművészeti Találkozóját Árkoson mintegy 400 fiatal részvételével, amely játékosan az ArtZ nevet kapta. A szervezet húsz éven át, folyamatosan megújuló erővel szervezte meg tavaszi versmondó és népdaléneklő versenyét, illetve nyári színjátszó-találkozóját. Küldöttgyűlése tavaly úgy döntött, hogy e két rendezvény társításából valami egészen újat indít útnak. Így született meg az összművészeti találkozó gondolata, amely a népdaléneklés, versmondás és színjátszás mellett teret nyit a fotózásnak, festészetnek, grafikának, kreatív írásnak, slam poetrynek, néptáncnak, zenének és kézművességnek is. A rendezvény nevében az art a művészeti ágakra, a Z, azaz az egész számok halmazának jele pedig azok sokféleségére utal. A felsorolt művészeti ágakban a fiatalok összemérhetik tehetségüket, ezek mellett pedig műhelymunkákon kamatoztathatják tudásukat és tehetségüket. Az ARTZ esti programjai közé tartozik a már hagyományos tábortűz élő zenével, különböző vendégelőadások, táncház, koncert és buli.

A rendezvény fő támogatói: Magyar Unitárius Egyház, Árkosi Unitárius Egyházközség, Bethlen Gábor Alap, Communitas Alapítvány, Magyar Ifjúsági Tanács, Gabrien Egyesület, Erdély Mentőcsoport, Gondviselés Segélyszervezet, Nemzeti Együttműködési Alap, Ifjúsági Caritas Egyesület, Mammoth Stage.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16-tól Pókember – Hazatérés (amerikai sci-fi-akciófilm, 134 perc, 2017); 16-tól és 18.45-től Valerian és az ezer bolygó városa (francia sci-fi-akciófilm, 129 perc, 2017); 18.30-tól A majmok bolygója: Lázadás (amerikai akció-dráma, 144 perc, 2017); 21.15-től Amityville: Az ébredés (amerikai horror, 85 perc, 2017); 21.20-tól Azok az álmatlan éjszakák (lengyel dokumentumfilm, dráma 100 perc, 2016). * A Művész moziban a készpénzfizetés mellett lehetőség van a bankkártyás fizetésre is.



Honismereti kirándulás

Augusztus 5–6-án kisbuszos kirándulásra várják az érdeklődőket az Oklánd–Bögöz–Siklód–Erdőszentgyörgy–Medgyes–Vízakna–Nagyszeben–Kerc útvonalon. Oklándon és Bögözön meglátogatják a XIII. században épült templomokat, Siklódon a Kós Károly által tervezett templomot, Erdőszentgyörgyön a XVIII. századi Rhédey-kastélyt, Medgyes központját, Vízaknán lesz fürdési lehetőség a sós tavakban, majd Szeben központját és Kercen a cisztercita kolostort. Érdeklődni a 0741 926 776-os telefonon vagy a amelkuhn2000@yahoo.com e-mail-címen lehet.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai 3-as Sensiblu (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

A SZORGOS KEZEK díszítőművészeti szakkör kézműves-tevékenysége ma 15–18 óráig zajlik a sepsiszentgyörgyi belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló mozgás hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától step­aerobik. Telefon: 0722 243 234.

KÉZMŰVESVÁSÁR. A Tega Rt. és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala augusztus 5–6-án a főtéren megszervezi a termelők és kézművesek vásárát.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban hosszú filmek megtekintésére kibérelhető a terem legtöbb 12 személy számára. Vetítési időpontok: keddtől péntekig 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat-vasárnap 11.30, 14, 16.30. 19, 21.30 órától, hétfőn zárva.

MEGHALLGATÁS. Augusztus 2-án, szerdán 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében a nép ügyvédje szakapparátusából Cătălina Dinu brassói területi szakértő fogadja a tanácsra szorulókat. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is). Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsi­szentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden kedden 9–12 óráig a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy ma 8.30–14 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Palló (Sólyom), Dakó és Templom utcában, valamint a Kőrösi Csoma Sándor utcának a Debren patak hídja és a Templom utca közötti szakaszán. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket ma 12–20 óráig Haralyban, szerdán Ozsdolán gyűjti.

ÁRAMSZÜNET. Javítási munkálatok miatt szerdán 8–12 óráig Torján szünetel az áramszolgáltatás.