Az elmúlt hétvégén Észtországban rendezték meg a junior motokrossz-világbajnokság 2017-es kiírását, amelyen ott volt a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián is. A 125 cm3-es géposztályban Yamahával induló sportolónk két selejtező futamot is teljesített, ám – pechjére és sajnálatunkra – még így is lemaradt a vb főfutamáról. Krisztián egyedül képviselte Romániát ezen a rangos viadalon.