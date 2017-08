Az elnök köszönetet mondott a magyar kormánynak, Budapest és Balatonfüred önkormányzatának, a szervezőknek és a többezernyi önkéntesnek. „Mindannyi­uk támogatása, lelkesedése és profizmusa tette lehetővé, hogy ez legyen a FINA történetének legjobb világbajnoksága. Gratulálok” – jelentette ki az elnök. „Sportolóink, edzőink, tisztviselőink két héten át felejthetetlen élmények sorát élték meg” – tette hozzá FINA vezetője. – „Mindannyian itthon éreztük magunkat, fantasztikus helyszíneken, zsúfolt lelátók előtt, csodálatos hangulatban, a magyar emberek szeretetétől övezve. Ennek köszönhetően mind a hat sportágban kivételes teljesítményeket láthattunk.” Seszták Miklós magyar fejlesztési miniszter, egyben a szervezőbizottság elnöke kiemelte: Magyarország két év alatt megcsinálta azt, amit a vb átvállalásakor sokan lehetetlennek gondoltak. „Ha a világbajnokság alatt nem lehetett észrevenni, hogy csupán két esztendőnk volt a felkészülésre, akkor valóban elmondhatjuk, hogy megcsináltuk a lehetetlent” – mondta. Seszták Miklós külön megköszönte az önkéntesek munkáját, és egyben jelezte, Magyarország kész újabb FINA-események rendezésére. „Nehéz volt, de gyönyörű. Kedvet kaptunk hozzá. A magyar kormány nevében is kijelenthetem, önöket bármikor, bármely új kihívás esetén tárt karokkal visszavárjuk” – mondta a miniszter. Budapesten jövőben junior szinkron­úszó-világbajnokság lesz, 2019-ben pedig junior úszó-világbajnokság. 2020-ban pedig az úszók, vízilabdázók, szinkron­úszók és műugrók Európa-bajnokságát rendezik meg a Duna Arénában. A záróceremónia hagyományos részeként Seszták Miklós a hazai szervezők nevében visszaadta a FINA-zászlót Julio Maglione elnöknek, aki azt továbbadta a következő házigazdának, a 18. vizes világbajnokságot rendező dél-koreai Kvangdzsu polgármesterének. A műsor részeként több mint kétszáz művészt felvonultató záróelőadásban többek között megidézték a magyar mitológiából is jól ismert csodaszarvas legendáját. A ceremónia végén szimbolikusan elapadt a Duna Aréna mellett álló, az elmúlt tizenhét napban a világbajnokság jelképének számító FINA-szökőkút, és ezzel befejeződött minden idők legnagyobb magyarországi sporteseménye. Hosszú: Remélem, sok gyerek volt a lelátókon Hosszú Katinka bízik benne, hogy a hazai világbajnokság hatására sok fiatal kezd majd sportolni a jövőben. A 28 éves, Budapesten hétszeres világbajnokká előlépett klasszis a vasárnapi zárónapot követő sajtótájékoztatóján elmondta, megpróbál minél több emléket elmenteni erről a vb-ről, hiszen olyan fantasztikus élményeket kapott a közönségtől, amelyek szinte megismételhetetlenek. Hozzátette, természetesen sokat is tanult a világbajnokságon, összességében pedig rendkívül elégedett, ugyanis az időeredmények mellett fontos, hogy soha nem szerzett még négy érmet egy világbajnokságon. „Remélem, sok gyerek volt a lelátón, akiket inspirált ez a két hét, és egyszer majd azt mondják, nagy sportolók akarnak lenni, akik képviselik Magyarországot. Pici kis ország vagyunk, de a sport kitűnő lehetőség arra, hogy megmutassuk magunkat” – mondta Hosszú, aki szinte semmi pihenőt nem engedélyez magának, hiszen a héten már Moszkvában vesz részt a világkupaversenyen. Amerikai éremkovácsok Az amerikai csapat zárt az élen a Magyarországon zajló vizes világbajnokság éremtáblázatán, a házigazda magyarok kilencedikek lettek 2 arany-, 5 ezüst- és 2 bronzmedállal. A vb éremtáblázata (75 szám): Egyesült Államok 21 arany, 12 ezüst, 13 bronz/46 érem összesen, Kína 12-12-6/30, Oroszország 11-6-8/25, Franciaország 6-1-2/9, Nagy-Britannia 5-3-3/11, Olaszország 4-3-9/16, Ausztrália 3-5-4/12, Svédország 3-1-0/4, Magyarország 2-5-2/9, Brazília 2-4-2/8... Szingapúr 0-0-1/1. Nyílt vízi úszásban, a nők 10 kilométeres versenyében két bronzérmes volt. Úszásban a nőknél 200 méter gyorson két ezüstérmet, míg a 4x100 méteres vegyes vegyesváltóban, valamint a férfi 100 méter pillangón két bronzérmet osztottak.



Ki tudja,mit produkált a román sport a magyarországi vizes világbajnokságon ? Valaki halott tájékoztatót e világszintű sporteseményről a román sporttudósítók és közvetítők szájából?? Szégyentelen,megalkuvó és irigy banda... Gratulálunk a magyar államnak,a magyar sportolóknak és a magyar szurkolóknak,hogy ilyen magasra emelték a mércét és megmútatták a világnak,hogy kicsi ország milyen hatalmas tettekre képes! Jó magyarnak lenni,mert ez a nemzet azok közé tartozik,amely folyamatosan értéket teremt a világ és minden nemzet számára.Ne legyünk szerények és mondjuk ki,hogy Magyarország ismét megmútatta a világnak az igazi arcát és modelként valamint etalonként szolgálhat nagyon sok tevékenységi körben és szakterületen a sporttól a tudományokon keresztűl egész a kultúráig MINDENKINEK !







Volt egy román fiatalember a 3 m deszkáról ha jól emlékszem nagyot is csobbant a viz utánna ,de másról én sem láttam,pedig reggeltől estig rajta voltam.Sok uszóvilágbajnokságot láttam már életem folyamán és én is aktiv részese voltam ennek a csodálatos sportnak annyit erről a Magyarország-i vb ről hogy fantasztikus eredménnyel sikerült létrehozni barvurosan 2 év alatt na ez már magyarra jellemző ez a virtus ez a csürdőngőlő a betyáros .Isten tartson meg minden megyar embert egészségben kőszonjük,hogy megtudtuk nézni ezt is a magyarok áltaql,mert a román adok egyike sem küzvetitett egy egyeg meg az eurosport talán,de mindegy sportoloink is kitettek magukért a kőzőnségnek is adtam volna egy aranyérmet megmutatták hogy kell szurkolni .SZÉP VOLT MAGYARORSZÁT .







_így van barcsay....én is csak egy úrfit és egy cicát láttam a szinkron ugrás keretein belül, nevezetten Serb Anca és Dragomir Aurelian párost, akik arra voltak hívatva a 3/10 m vegyes szinkronugrásban, hogy megvédjék a román küldöttség tekintélyét az elért 19.helyről,ami nagy siker,hisz épp 19 páros nevezett ebbe a versenynembe !! De az is lehet, hogy csak azért voltak ott, hogy a 184. zászlóként a román is loboghasson ! Azontúl nagy csend úgy a román versenyzők mint a média részéről ! Hajós Alfréddel kezdve (első és második olimpiai győztes !!! ) Hosszú Katinkáig mindig és mindenhol megmutattuk mit tudnak a magyar vizes sportolók és nem csak ők. Nem volt annyi vizes versenyző egyes mellveregető, nacionalista országban az eltelt mintegy 120 évben, mint amennyi érmet, aranyat-ezüstöt és bronzot begyűjtött a magyar nemzet ! Aki akarja számolja össze, nagy lesz a meglepetése !!! Az is igaz, hogy mentségére szolgál egyes államoknak az a tény, hogy még nincsnek 120 évesek !!!