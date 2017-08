Az immár 12. alkalommal megszervezett Harmonia Cordis Nemzetközi Fesztivál programjai a város különböző pontjain, főbb koncertjei pedig a Kultúrpalotában és a Várban zajlanak, ahol az érdeklődők tizenhárom ország – Anglia, Ausztria, Chile, Németország, Venezuela, Szerbia, Magyarország, Olaszország, Argentína, Oroszország, Románia stb. – elismert művészeit hallgathatják – tájékoztattak közleményükben a szervezők.

A hatnapos rendezvény egyéni előadásokat (klasszikus gitár, dzsessz, flamenco, fingerpicking), különböző kamarazenei produkciókat (gitárduó, -trió, -kvartett, gitár-bandoleon duó, gitár-marimba duó), dzsessz-, világzene-, rock- és szimfonikus koncerteket kínál, fiatal tehetségek mutatkoznak be, mesterkurzusokat tartanak, de kiállítás is lesz: modern és régi hangszereket, illetve az AER akusztikus erősítőrendszert is ki lehet próbálni.

A fesztivál díszmeghívottja az angol Jon Gomm, aki először koncertezik Romániában. Az idei Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivált Szántó Loránd emlékének dedikálják, aki többször koncertezett a korábbi években.