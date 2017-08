A 16.4 számú intézkedés újdonságnak számít, atipikus pályázat, a vidékfejlesztési terv első évében nem is írták ki. A tavalyi kiírási lehetőséget a megyéből három partnercsoport használta ki, az alábbiakban bővebben is írunk róluk. A sikeresen pályázó, partnerkapcsolatot létrehozó társaság legtöbb 100 ezer eurót kaphat támogatásként, önrész nem szükséges. Viszont, ha a pályázat útján a feldolgozásra használt felszerelések, gépek vásárlását is meg szeretnék valósítani, a támogatás mértéke csak 50 százalékos. Az intézkedés célja, hogy támogassa a mezőgazdasági termelők, a feldolgozók és a forgalmazók (üzletek, vendéglők, szállodák, vidéki panziók) közötti, ún. rövid láncú közreműködést és ellátást, valamint a helyi piacok fejlesztését.

A piaci szereplőknek – termelő, feldolgozó és forgalmazó – partneri szerződést kell kötniük, de az lehet például a községi tanács is. A partnereknek egy hivatalos vezetőt kell kinevezniük, aki a pályázat lebonyolításáért is felel. A megpályázott pénzt felhasználhatják feldolgozóüzemek és műhelyek korszerűsítésére, a feldolgozott termékek kiszállítására alkalmas haszonjárművek, számítástechnikai és elektrotechnikai felszerelések vásárlására, késztermékeik reklámozására – pl. termékismertető összejövetelek szervezésének költségei, reklámkiadványok, reklámfüzetek nyomtatási költségei­nek, reklám céljából létrehozott honlap költségeinek kifizetésére, az írott sajtóban, rádióban vagy televízióban megjelenő termékreklámok kifizetésére –, a termék levédési költségeinek elszámolására, közös termékbemutató és forgalmazó üzletek létrehozására, bolti berendezések megvásárlására, illetve kiállításokon való részvételek költségeinek kifizetésére is elkölthető. A pályázott összeg egy része a partnerségi kapcsolat működtetésére is fordítható.

A vidékfejlesztési irodától kapott információink szerint a tavalyi kiíráson a megyéből három pályázatot tettek le. Az egyik partnerségvezetője az Agrosic Közösségfejlesztési Egyesület, a másiké az illyefalvi LAM Alapítvány, a harmadiké a saramási (Bodza-vidék) tejfeldolgozó. Az első két partnerségi pályázat esetében megtörtént az országos rangsorolás, és kifizethetőnek találták az igénylést, a napokban meg is kötik a támogatási szerződést. A Bodza-vidéki partnerség pályázatát még nem rangsorolták országos szinten, a megyei vidékfejlesztési hivatal szakemberei megfelelőnek találták.

Az első pályázatban öt partner állt össze: az alapanyagot biztosító növénytermesztők, -feldolgozók és egy panzió. A pályázat célja, hogy egy-egy helyi pityókás házikenyér-, kürtőskalács- és mézeskalács-készítő termékeit reklámozzák. A LAM Alapítvány által vezetett partnerség célja az illyefalvi kis tejfeldolgozó sajátos termékeinek reklámozása, az egészséges élelmiszer-fogyasztás előnyei­nek ismertetése, valamint a helyi piac fejlesztése. Itt is a partnerségben több szereplő vesz részt, a LAM Alapítvány sokéves tapasztalatával segíti a pályázat sikeres lebonyolítását. A tagok közt vannak tejtermelő gazdák, akik a tejkészítmények alapanyagát biztosítják, a termékforgalmazásban és reklámozásban részt vállal egy bikfalvi panzió is. A pályázati pénzből mindkét esetben számítógépes felszereléseket, illetve a termékek kihordására alkalmas haszonjárműveket is vásárolnak. Az elnyert pályázati pénzek értéke mindkét esetben 85 000 euró körüli.