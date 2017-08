Bár a természet megcáfolt, mert hosszú kertészkedésem arra tanított, hogy júliusban nem érdemes vetni, augusztus nemcsak a betakarítás hónapja, hanem a 2018. év kezdete is.



Ültetési idő: 1–4., 18–31.

Termést hozó növények és vetőmagnak való gabona gyűjtése termésnapokon: 21–23.

A levélnövények magjának betakarítása: levélnapokon, a hónap első felében.

Virágnapokon kell a más magok begyűjtését elvégezni. Cickafarkot most ildomos gyűjteni.

Virágnapok: 1, 9, 10, 18, 19, 28.

Levélnapok: 2, 3, 11, 13, 20, 21, 29, 31.

Termésnapok: 4, 6, 15, 16, 22, 23.

Gyökérnapok: 7, 8, 16, 17, 24, 27.

Bokros növényeket, ribiszkét, jostát, egrest ebben a hónapban szaporítunk. Rózsát, tárkonyt is augusztusban ültetünk. Diót ebben a hónapban kell ültetni, legalább tíz méter távolságban.

A burjánirtást ebben a hónapban is kötelező elvégezni.

Biró Zoltán

árkosi biogazda