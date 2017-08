Meleşcanu tegnap egy televíziós interjúban reagált arra, hogy Rogozin személyre szabott szankciókat helyezett kilátásba, amiért Moldovába tartó repülőgépét pénteken nem engedték be a román légtérbe, Budapesten pedig nem hagyták leszállni. Meleşcanu szerint Rogozin előre eltervezte a román–orosz kapcsolatok „megterhelését”, hiszen napokkal utazása előtt egy Twitter-bejegyzésben maga tette közzé útvonalát, és egy térképet is mellékelt arról, hogy miként fog Románia érintésével Chişinăuba utazni. A külügyminisztérium illetékesei a Rogozintól származó információk alapján értesítették a román repülési hatóságot az Európai Unió által bevezetett szankciók megsértésének szándékáról, amely emiatt nem adott légtérhasználati engedélyt az orosz kormányfő-helyettest szállító gépnek, annak ellenére, hogy menetrendszerinti utasszállítóról volt szó – magyarázta Meleşcanu.

Szerinte Rogozin akciójának másodlagos célja az lehetett, hogy bebizonyítsa: az orosz tisztségviselőket fekete listára helyező európai uniós szankciók működésképtelenek. A külügyminiszter cáfolta azt a moszkvai vádat, hogy Bukarest döntésével 160 utas életét veszélyeztette volna: szerinte a gépnek elegendő üzemanyaga volt arra, hogy bárhova eljusson a térségben, ezt bizonyítja szerinte az is, hogy miután visszafordították, Minszkig repült.

Oroszország határozott tiltakozását fejezte ki pénteken az ügyvivő román nagykövetnek, amiért Románia nem engedte be légterébe azt a Moszkva–Chişinău útvonalon közlekedő utasszállító repülőgépet, amelyen Dmitrij Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes utazott. Az orosz külügyminisztérium az incidenst szándékos provokációnak minősítette, amely komoly károkat okoz a kétoldalú kapcsolatoknak. Bukarest a lépését indokolva arra hivatkozott, hogy az Európai Unió 2014-ben megtiltotta azok belépését vagy átutazását a tagországok területén, akik aláássák Ukrajna függetlenségét, területi épségét és szuverenitását. Az Európai Unió szankciós listáján szereplő Rogozin a Siberia Airlines utasszállító gépével kerülő úton – Fehéroroszország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia érintésével – tervezett a Moldovai Köztársaság fővárosába eljutni. A repülőnek azért kellett kerülnie, mert Ukrajna semmilyen orosz gépet nem enged át légterén.