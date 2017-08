„Gyakorlatilag tehát a szülőnek jogában áll elutasítani gyermeke beoltását, de vállalnia kell ezért a felelősséget” – magyarázta Florian Bodog. A tárcavezető megerősítette, hogy akár tízezer lejes büntetéseket is előír a tervezet. A törvénytervezetet elküldték az illetékes minisztériumoknak is jóváhagyásra, majd közzéteszik azt – tette hozzá Florian Bodog.



kedd 09:00

barcsay

1725 hozzászólás 2017. augusztus 1.kedd 09:00

Én ezt nem értemmiaz,hogy akkor ha elutasitja vállalja a felelőséget mikor amikor meghalt a gyereke vagy még azelőtt miféle csürős csaqvaros eszeveszett tőrvény ez kérem.AZ oltás legyen megfelelő és megbizható és KŐTELEZŐ .Aki ennek ellenszegül azt nem 1oooo lejjel büntetni éw mi vfqn akkor,ha kanyaroban meghal a gyermek az a szülő mit kap szaloncukrot ,nem todom,de ez nem jo ahogy van az egész már voltak halálesetek miért nem volt jó a vaccin vagy nem kaptákbe a gyerekek ,ha nem akkor a szülőt felelőségre vonták egyáltalán nem értem ezt az egész őrdőgi kőrforgást egy ilyen komoly dologgal packázni,de romániában ezt lehet.







kedd 13:49

Kheops

1082 hozzászólás 2017. augusztus 1.kedd 13:49

Az én utcámban két élelmiszerüzlet és tíz gyógyszertár van,minden gyerek valamilyen betegségben szenved, asztma,allergia a szerencsésebb esetekben, az orvosi verdiktum:életfogytiglan gyógyszer,akkor mit is előzünk meg? Akkora öngólt rúg a gyógyszeripar,hogy gyógyíz?Ellenkezőleg, baratom!!Fogyasztókat kell gyártani a gyógyszertárak számára, a mérgek bevételére már a terhes anyákat kényszerítik,a Cantacuzino intézetet bezárták és helyette ismeretlen származású,, védőoltások" beadatására akarják a szülőket kényszeríteni, már azt a keveset,aki még gondolkodik,mert a zöme agyhalott és önként szed naponta legalább négyféle gyógyszert,a tévében pedig lassan csak gyógyszer -reklám van,szóval törvényen kívül kell helyezni a tisztán látókat és kötelezően oltatni a gyerekeket, hogy a világ legaljasabb biznisze virágozzon,a tolvajt,gyilkost,rablót nem,a szülőket büntessük,anyatej helyett igyanak aspartamos tejport a gyerekek, aztán tizenévesekn funkcionális analfabétákká válnak,és mindez csak véletlen...szóval faljad a gyógyszert, haver,de mást ne kötelezz rá mert nagyapád/nagyanyád csak azért éltek 90 évet, mert nem volt a faluban,, gyógyszertár ".







kedd 14:34

barcsay

1725 hozzászólás 2017. augusztus 1.kedd 14:34

Volt patika igaz nem minden faluban,de az orvosságoknak megtvolt ahatáserejük ami a mostani gyogyszerekben nincs vagy ha van ki mennyiségben ami nem ér semmit ez egy államilag tőrvényesen levédett tümeggyilkosság merem állitani és ebben a qrva országban a nagy politikum keze is benne van ami a gyogyszergyártást illeti minmdenki gyárja a mérget tőrvényesen ahogy a hentesárut kenyeret mindenki 89 után hentes lett pék aztán,hogy mit miből az márnem ránk tartozik .Ha az oltoanyag az amit anno én is kaptam 194o ben akkor nincs baj sem szamár sem kanyaro sem tifusz de skárlátsem kőrnyékezett meg és számtalan velemegykorú haver benne volt,hogy most mi van azt nem lehet a multal ősszehasonlitani az orvosok zőóme elhuzott széprománhiából maradt ami maradt és akik itt maradtak azok,hogy jó orvosokká váljanak egy fél temetőt meg kell tőltsenek ugye ha máraz orvosi diplomát szép pénzért meg lehet vásárolni szóval nem kell kőtelezni senkit az oltásra abban igazad van csak akkor,ha 1oo% an megbizhatok az oltoanyagok minősége na de ezt ki állapitja meg talán a mostani egészségügyminiszter kőtve hiszem hiszen nagyobb barom mind az előttelévők,tehát marad mindenkinek a szabad elhatározása miután megszüli a gyereket vagy beoltatja vagy nem hát ez egyszerü megoldás csak nehogy bőgés legyen a vége.