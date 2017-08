1800 euróban készül megszabni a kormány a gyermekgondozási díj (gyed) felső határát – jelentette be vasárnap este Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter.



„Legutóbb, amikor szóba került ez a téma, nem voltunk megfelelően felkészülve, mert éppen a bértörvényen dolgoztunk, azóta azonban számba vettük a lehetőségeket, és eljutottunk a végső változathoz. 1800 euróban állapítjuk meg a gyed felső határát, Európa-szinten is ez a maximális összeg, ennél többet senki nem fog majd kapni” – fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, hogy legtöbb két héten belül elkészül az erről szóló sürgősségi rendelet tervezete. A jelenleg érvényben levő törvény nem szab felső határt a gyednek, így olyan személy is van, aki 159 348 lejt kap havonta, annak ellenére, hogy erről már voltak viták. Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt elnöke a koalíciós pártok tegnapi ülése után nem mondott pontos összeget a gyed felső határáról, csak azt nyilatkozta, hogy „a tárgyalás most arról folyik, hogy mennyi legyen ez a határ”.