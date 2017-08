Mintegy negyven iraki és szíriai bevándorló vert tábort múlt hét végén Temesvár határában a mezőn. Az illegális táborra a Pressalert.ro temesvári hírportál figyelt fel, beszámolója szerint a bevándorlók egy közeli bevásárlóközpontnál kidobott csomagolóanyagokból, kartonokból és fóliákból készítettek rögtönzött sátrakat maguknak. A csoportban nők és gyermekek is vannak. A portál híradása után a rendőrség ellenőrizte a táborozókat. Megállapította: valamennyi­en menedékjogért folyamodtak Ro­mániában, és a román állam valamely befogadóközpontjában kaptak el­helyezést, de nem maradtak a számukra kijelölt helyen. A rendőrség arra kérte a bevándorlókat, hogy térjenek vissza azokba a befogadóközpontokba, amelyekben elhelyezték őket. Ezt azonban a csoport tagjai megtagadták, mert a román–magyar határ közelében szeretnének maradni, hogy alkalomadtán megpróbáljanak átszökni a schengeni övezetbe. (MTI)



SZTÁR LETT A MEGRONTÓ PÓPÁBÓL. A papi tevékenységtől örökre eltiltott Cristian Pomohaci volt a Szeben megyei Zsinna községben a hétvégén tartott fesztivál legünnepeltebb fellépője. Az eseményen, amelyen Szeben, Fehér, Vâlcea és Argeş megyei juhpásztorok vettek részt, a szervezők szerint két nap alatt tízezren fordultak meg. A népdalénekesként is ismert Pomohaci több mint negyven percen át volt színpadon vasárnap, énekelt és viccelődött a közönséggel. Előadása közben dedikált egy dalt a helyi ortodox papnak, aki azonban nem volt jelen az eseményen. Nagy tapsot kapott a közönségtől, rajongói közül sokan virágokat vittek fel neki a színpadra, köztük egy fiatal nagyszebeni pópa is, aki nem viselt papi ruhát. Cristian Pomohaci-ot pénteken bocsátotta el a papságból a gyulafehérvári ortodox érsekség egyházmegyei tanácsa, mivel – egy hangfelvétel tanúsága szerint – megpróbált rávenni egy 17 éves fiút, létesítsen vele szexuális kapcsolatot. A volt székelymosoni pap ellen a legfőbb ügyészség is eljárást folytat kiskorúak szexuális kizsákmányolása céljából történő toborzásának gyanújával. (Agerpres)

A TENGER ÁLDOZATAI. Vasárnap este a konstancai katasztrófavédelmi-felügyelőség búvárai megtalálták a Fekete-tengerben annak a 15 éves fiúnak a holttestét, aki szombaton tűnt el Vadu térségében. A gyerek 66 éves nagyapját sikerült kimenteni. A két Piatra Neamţi-i személy együtt vakációzott a tengerparton. Idén eddig tizenkét turista fúlt a Fekete-tengerbe. (Agerpres)