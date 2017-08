Előző írásunk

A júliusban érvénybe lépő, a közintézményekben dolgozók fizetésére vonatkozó 153-as törvény helyi szinten való alkalmazása Baróton elégedetlenséget szült: a városháza szakszervezete szerint Lázár-Kiss Barna András polgármester a tényleges tárgyalás helyett kész tények elé állította őket, s emiatt nemhogy a megye városaihoz viszonyítva a legalacsonyabb a fizetésük, de több, községi polgármesteri hivatalban dolgozó is jelentősen többet visz haza, mint ők. A polgármester szerint nincs ok a méltatlankodásra, hiszen így is mintegy tíz százalékkal nőtt a fizetésalap, ami azt jelenti, hogy havonta huszonhatezer lejjel több bért kapnak az önkormányzatnál, illetve az alárendeltségébe tartozó intézményeknél dolgozók.