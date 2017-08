Erre a hírre hétfő reggel sorba álltak a nyugdíjazásukat kérő rendőrök, tehát a létszámhiány hirtelen növekedni fog. Carmen Dan a hatást azzal próbálta ellensúlyozni, hogy tízszázalékos béremelést ígért a rendőröknek, de most már megbolydult a méhkas. És épp azok elégedetlenkednek, akiknek hallgatniuk kellene: akik már 25 évi munkaviszony után, akár 45 évesen is nyugdíjba mehetnek, és akik nem befizetéseikkel arányos „öregségi” járulékot kapnak, mint a legtöbb munkavállaló, hanem a bérüket meghaladó, néhány ezertől több tízezer lejig terjedő nyugdíjakat. Ezek a kedvezmények nem csupán az életveszélynek vagy fokozott stressznek kitett dolgozóknak járnak, hanem minden rendőrségi alkalmazottnak, a kantinosnak és a sofőrnek is – nem csoda, hogy túljelentkezés van a rendőrképző iskolákban. Az is érthető, hogy az érintettek foggal-körömmel ragaszkodnak előjogaikhoz, ezek egy részét még a Ceauşescu-diktatúrából mentették át, de amelyeket demokratikusnak mondott kormányaink addig szaporítottak, amíg az államkincstár kongani nem kezdett.

Jelenleg speciális nyugdíjakat kapnak – rendes nyugdíjuk mellé, kiegészítésképpen – a volt képviselők és szenátorok, a bírók és ügyészek, valamint a hadsereg, a titkosszolgálatok és a rendőrség nyugalomba vonult alkalmazottjai. Előbbiek néhány százan vannak, az igazságszolgáltatásban nincs korai nyugdíjazás, a fegyveres erőktől azonban évente közel tízezren búcsúznak el erejük teljében; egyes becslések szerint negyedmilliónál több nyugalmazott egyenruhás vesz fel extra nyugdíjat. Nem tudjuk, hogy ebből mennyi a volt rendőr, de az a România liberă közléséből kiderül, hogy jelenleg 52 ezer fölött van a rendőrség állománya, és ha ezt az ország hivatalosan 20,1 milliós lélekszámához viszonyítjuk, 385 főre jut egy. Már így is jobban állunk jó néhány európai országnál – Magyarországon például 1113 civil lakosra jut egy rendőr –, ám ha a külföldön élő, közel négymillió román állampolgárt is leszámítjuk, még jobb eredményt kapunk, nagyjából 307 civilt egy rendőrre. Ha ehhez hozzáadjuk az állítólag hiányzó húszezer rendőrt, akkor 228 civilre jutna egy aktív rendőr és durván 3,5 speciális nyugdíjnak örvendező káder. Valóban tarthatatlan állapot!

Pedig olyan kézenfekvő a megoldás: véget kell vetni a kivételezésnek, a korai nyugdíjazásnak, speciális nyugdíjnak, legyen a rendőr (is) egyenrangú polgár a többivel. Így a létszám- és pénzhiány is jelentősen mérsékelhető lenne – ha tényleg ez a cél. Ha nem rendőrállamot akarunk...