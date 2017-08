Deák Mónika és Buhlea Mircea Călin 2015 óta működteti a cég részvényeseként a szórakozóhelyet, addig csupán a holland tulajdonos megbízott adminisztrátorai voltak, akik – mindketten sporttanárok lévén Sepsiszentgyörgyön – többnyire csak a nyári szünidőben látták el a strand felügyeletét. Az utóbbi két évben azonban minden lehetséges módon próbálják megújítani a létesítményt: játszótérrel, sportpályával, kalandparkkal, kézműves-foglalkozásokkal és más szabadtéri és benti társasjátékokkal is igyekeznek minél több látogatót Uzonkafürdőre vonzani. A cél olyan szabadidőközpont kialakítása, ahol jó levegő, tiszta víz, csend és nyugodt kikapcsolódás várja a gyerekes családokat, ahol a hangos zene és hajnalig tartó mulatozás nem kívánt elemei a szórakozásnak.

A házigazda és felesége barátságosan fogadott bennünket a kemping vendégeiként, és készséggel válaszolt kérdéseinkre. Mint megtudtuk, még sok munka és pénz szükségeltetik, hogy a létesítmény megfelelő körülmények között működhessen, hisz a kalandpark nem készült el teljesen, az épület felújításra és átalakításra vár, és néha a vízellátással is gondok vannak, mert időnként elapad az utánpótlást biztosító források egyike-másika. „Sok mindenbe szeretnénk még befektetni, de az épület tetőzetének rendbetétele lenne a legfontosabb feladat, mert a nagy viharokban beázunk” – magyarázta a házigazda, hozzátéve: emiatt a szobákat sem tudják felújítani és kiadni. Bár csupán hostel-típusú vendéglátóipari egységről van szó, és többnyire emeletes ágyakkal felszereltek a szobák, családos vendégeik közül azért sokan szívesebben aludnának ágyban, mint sátorban – tette hozzá. Persze, vihar esetén vagy más hasonló helyzetekben beengedik az épületbe a vendégeket, de valójában nincs kihasználva ez az elvileg rendelkezésre álló ingatlan.

„A hideg hónapokban nem tudunk építkezni, idényben pedig nem akarjuk bezárni a strandot, mert kell a pénz a cég tartozásainak törlesztésére és különböző beruházásokra” – fejtette ki a mindenki által csak Bébének becézett házigazda, megjegyezve, hogy egyelőre csak a sátorozást ajánlja a látogatóknak. Az autókat továbbra sem engedik fel a kempingbe, mivel mindegyiknek van rádiója, zenelejátszója, itt pedig fő szempont, hogy pihenni lehessen. Mint mondta, újabban mindenki a medvékről érdeklődik, de nekik szerencsére még nem volt ilyen problémájuk. Mindig figyelnek, hogy a szemeteskukákat lefödjék, a vendégeknek pedig tudniuk kell, hogy az ételeket dobozokban és lehetőleg az épületben rendelkezésre álló hűtőszekrényben vagy az autókban kell tárolni. Ezenkívül három nagy kutyát is szabadon engednek éjszaka a táborban, hogy őrködjenek a lakók felett, elri­asszák a vadakat.

Az utóbbi időben Sepsiszentgyörgyről viszonylag kevesen látogatják a strandot, inkább brassói vendégeik vannak, akik általában családosan, több napra érkeznek, és a gyermekpart melletti sátorhelyeket igyekeznek lefoglalni. A holland tulajdonosnak köszönhetően, aki az interneten fontos turisztikai gyűjtőoldalakon is népszerűsítette, és például a Camping ACSI nemzetközi hálózatba is bekapcsolta a fürdőt, bukaresti és külföldi turisták is jönnek, egyesek heteket is itt töltenek a friss levegőn.

A strand medencéje menedékesen mélyül, a teljes mélysége csupán 1,5 m, tehát azoknak is megfelel, akik nem tudnak úszni, leszámítva egy 3 méteres elkerített részt, ahol ugrálni lehet. A gyermekeket kis medence várja, amelynek közepén a gomba-szökőkút általában a kicsik kedvenc játszóhelye. Házigazdáink elmondták: büszkék a víz minőségére, a holland tulajdonosnak köszönhetően olyan korszerű szűrőrendszerrel felszerelt a fürdő, amelyhez hasonló nem sok van az országban. Többször megvizsgálták már a hatóságok a víz minőségét, de eddig még nem találtak kifogásolnivalót benne – állítják.

Vendéglővel nem rendelkeznek, az épületben bár működik, ezenkívül pedig mindenki behozhat ételt-italt, használhatja a konyhát, aragázt, és a tábor területén is sok helyen lehet sütögetni. Testnevelő tanárok lévén, különböző sportokat is ajánlanak vendégeiknek, Deák Mónika szerint a legkedveltebbek az íjászat, a hagyományos magyar labdajáték, méta és a holland eredetű kosaras sport, a korfball. Esős időben biliárd és különböző társasjátékok állnak rendelkezésre, ezenkívül Deák Mónika túrázik, gombászik is vendégeivel, sőt, szívesen kézműveskedik a kicsikkel. Akinek pedig semmihez sincs kedve ezek közül, annak készséggel elmeséli Uzonka legendáját.

Mindent megtesznek, ami tőlük telik, a többi a vendégeken és a pénzen múlik; ezért olyan cégeket is próbálnak találni, melyek érdekeltek lennének abban, hogy akár részvényesekként pénzt fektessenek a Camping The Valley fellendítésébe.