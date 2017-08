A korrupcióellenes ügyészség főnöknője, L. C. Kövesi sem olyan kőkemény már, mint korábban. Úgy tűnik, a bírák szíve is meglágyult, mint az időjárás tél végén, és igen enyhe ítéleteket kezdtek hozni, közben szabadon bocsátottak egy rakás elítélt, korábban magas rangú személyt is. Például legutóbb, július közepén Konstanca volt polgármesterét, Radu Mazărét csak négy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A vád szerint az ő vezényletével 36-an 114 millió eurós kárt okoztak némi törvénytelen strand-visszaszolgáltatásokkal, ezért bűnvádi eljárás folyt ellenük. Az ügyben a Konstanca megyei tanácselnök is három év felfüggesztettet kapott, míg többeket felmentettek. Mazăre fellebbezett, mivel még néhány évig polgármester szeretne lenni, és simán meg is választják, mint Funart Kolozsváron, mert még nem játszotta végig bohócszerepét. Szerepelhet még a konstancai karneválon is mint Obama volt amerikai elnök vagy akár II. Erzsébet angol királynő. (Volt már II. Ramszesz fáraó, a Napkirály XIV. Lajos stb.)

Bukarest második kerületének volt polgármesterét, Neculai Ontanut, akit némi pénzmosással és megvesztegetéssel vádoltak, végül felmentették, mert ügye elévült. Ő megvesztegetésként állítólag eurómilliókat érő telkeket kapott. Megszabadult a börtönből a Varánusz néven is ismert Dan Voiculescu, akit tíz évre ítéltek az Élelmiszeripari Kutatóintézet törvénytelen elprivatizálása miatt. A tíz évből nagyjából hármat töltött le, és mivel rendkívül szorgalmas volt, tizenegy tudományos munkát írt, kedvezményekhez jutott. Ügyvédje is megmondta: már idős, 71 éves, és gyötri a börtönélet. Ezenkívül fogvatartóival udvariasan viselkedett, és megígérte, hogy nem tér vissza a politikába. Az okozott kárból 8,6 millió eurót térítettek meg, ami az egésznek 14,3 százaléka. Ha más elítéltekhez hasonlóan ő is bepereli a román államot a rossz fogvatartási körülmények miatt, esetleg még némi haszonnal is kijöhet a börtönből.

Mivel a belügyminisztérium új szabályzatot dolgozott ki az előzetes letartóztatási központok szervezésére és működésére vonatkozóan, a letartóztatottak és rács mögé kerültek élete könnyebb lehet. Joguk lesz vásárlások lebonyolítására, házasságkötésre, a nászéjszaka megtartására, számítógépes kapcsolattartásra és úgynevezett intim látogatásokra is. Mivel a tervezetet közvitára bocsátották, az is lehetséges, hogy olyan javaslatok is lesznek, hogy hét börtönre szóló lakodalmat tartsanak cigányzenével, manelével. És folyni fog a bor Hencidától Boncidáig vagy a Csíki sör Csíkszeredától Feketehalomig. Ha most ilyen mostoha körülmények között három év alatt Voiculescu 11 dolgozatot tudott összekaparni, akkor a feljavult lakhatási körülmények közt, valamint a jó technikai és kommunikációs lehetőségek (internet) kihasználásával sokkal intenzívebb kutató vagy alkotó munkát lehet majd végezni a fogvatartási intézetekben.

Új életpályamodell körvonalazódik a nagystílű bűnözők számára. A bűnözést mint életcélt választóknak először is azt kell tanulmányozniuk, miként tudnak megvesztegetéssel magas funkcióban levőket hatalommal való visszaélésre bírni, és így például állami megrendeléseket szerezni. Aztán pénzmosással és egyéb machinációkkal minél több lóvét zsebre vágni. Ha végül a meggyengült igazságszolgáltatás netán mégis elkapja a delikvenst, és nem tudja ügyét elévülésig húzni s felfüggesztéssel megúszni, akkor is csak büntetésének egyharmadát kell letöltenie. A dutyiban tudományos munkába kezd, megszerez egy-két doktori címet, aminek később hasznát veheti. Egyetemi tanárok is kerültek rács mögé, elég sokan pénzért adott–vett diplomák miatt, így csücsül ott tudományos konzultáns is elég. Közben bepereli a börtönt rossz körülmények miatt, és onnan is remélhet némi pénzt. Megvesztegetéssel, korrupcióval nehezen szerzett és pénzmosással kifehérített pénzét, ha jó helyre rejti, az általa okozott kárt nem tudják majd behajtani. S ha letölti büntetését, élete végéig eléldegélhet valamelyik adóparadicsom szigetének mediterrán tengerpartján, tejben-vajban vagy whiskyben és sörben fürödve.

Hát kell ennél jobb életcélt maga elé tűznie egy ambiciózus hazánkfiának?