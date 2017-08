Nagycsaládosok ünnepe

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) idén szeptember 22–23-án a magyarországi Szarvason ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Az ünnepségre Háromszékről is várják a nagycsaládosok jelentkezését. Gyermekeknek külön foglalkozásokat, programokat szerveznek, de a felnőttek is színes programokon vehetnek részt, többek között lesznek előadások, színházi előadás, hajókirándulás. Jelentkezni (a helyek függvényé­ben) Boldizsár Bélánál lehet a 0742 546 379-es telefonon.



Kiállítás

A csíkszeredai Mikó-várban csütörtökön 17 órakor megnyílik a Magyar Nemzeti Múzeum Nézőpontok – Térhatású fényképek a Nagy Háborúról című vendégkiállítása. A polgármester köszöntője után a kiállítást megnyitja Bognár Katalin PhD főmuzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár. Házigazda: Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatója. Közreműködik a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. A megnyitó után 18 órától Székedi Ferenc szerkesztő bemutatja a Húsz- éves a sétáló utca című dokumentumfilmet.



Megjelent

Az Erdélyi Gyopár idei 4. száma és a Gyopárka. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület XXVI. Vándortáborára különleges lapszáma jelent meg az Erdélyi Gyopár folyóiratnak, és ráadás is van, a legifjabb turistáknak szóló gyermekkiadvány, amelynek neve Gyopárka. * Értékről és rombolásról szól az EKE-elnök, Kovács Lehel István vezércikke, melyben ráirányítja a figyelmet a kincsek értékelésére, a környezettudatos magatartásra. Büszkeséggel töltheti el az ekéseket, hogy e szervezet tagjai, és hallathatják hangjukat, szerepet vállalhatnak az értékőrzésben. A folyóirat legfrissebb kiadványa hírül adja, hogy Kerekes Péter Pál fotóival megjelent az EKE 2018-as falinaptára, hogy a memóriakártya-sorozat a gombás társasjátékkal bővült, és hogy idén ősszel is megszervezik az EKE bálját a szervezet virtuális múzeumának megnyitójával együtt. * Leírást olvashatunk barangolásokról: a Közép-Bánsági karsztvidéken, illetve a Kárpát-kanyarban jártak az ekések, de körtúra is volt a Béla várához. Az Alsó körút lezárt és még szabad barlangjairól tudhat meg többet az, aki Czárán Gyula birodalmába kívánkozik, a Hazajárók pedig elfeledett tájakra hívnak, Siklódtól Kostelekig barangolva. * Aki vizes élményre vágyik, és a hiedelmekkel is megismerkedne, a torjai Rongyos kút rejtelmeiről szerezhet ismereteket. A csíkszentgyörgyi Gatalhomloki mofetta múltja-jelene szintén e lapszámban kínál olvasnivalót. * Középpontban a nyár szépsége: ez a hulló csillagok követésének leggazdagabb időszaka, ugyanakkor az augusztusi gombásztúra is kecsegtető lehetőség, de a veszélyekkel is számolni kell, hívja fel figyelmünket a rovatvezető. Mivel a nyár természetes velejárója a napsütés mellett az eső, a viharokról is szakszerű ismertetőt kapunk a Gyopárban. * A lapszámban közzétették az EKE-napi pályázat nyerteseinek névsorát, és a beküldött fogalmazások mindegyikéből idéz a zsűri, hogy színes képet kaphassunk arról, kinek hogyan kirándult a nagyapja. A gyerekek felé fordították figyelmüket a kiadvány szerkesztői, és nem csak e pályázat által, hiszen most először jelent meg a Gyopárka, a gyermekeknek szóló kiadvány. Számos feladat és kísérlet, tudásgyarapító ismeretek az Isten adta természetről és élővilágról, keresztrejtvény és gyógynövény-ismertető képezi a gazdag tartalmat. A ráadás ráadása, hogy a Gyopárkához ingyen jutnak hozzá a gyermekek, az EKE zászlajának továbbvivői.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16-tól és 16.15-től Gru 3. (amerikai animációs kalandfilm, 96 perc, 2017); 18-tól Testről és lélekről (magyar játékfilm, 116 perc, 2017); 18.15-től és 20.15-től Valerian és az ezer bolygó városa (francia sci-fi-akciófilm, 129 perc, 2017); 20.45-től Én és a mostohám (francia dráma, 117 perc, 2017). v A Művész moziban érvényes az országos Orange-szerda-program: ma a vásárlók egy jegy áráért kettőt kapnak. Az Orange-filmjegyet igényelhetik telefonon is, részletek a www.orange.ro/film honlapon.



Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adása: 9-től imaszándékok fogadása, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 10-től reggeli ima, katekézis, tanúságtételek a medjugorjei ifjúsági találkozóról. Honlap: mariaradio.ro



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai 3-as Sensiblu (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.