A magyarországi Pannon Hajszát már negyedik alakalommal szervezték meg májusban, legutóbb 1700 résztvevővel, az ottani győztesek összemérhetik majd erejüket a Székely Hajsza győzteseivel az októberben Budapesten megszervezésre kerülő Nemzeti Hajszán.

A Székely Hajszán bárki rajthoz állhat, aki betöltötte a 12 évet, felső korhatár nincs. Két pálya, két táv közül lehet választani, így 7+ és 14+ kilométeres kategóriában nevezhetnek a versenyzők, akiknek pályánként minimum 15–20 akadállyal kell megküzdeniük. Ezek hasonlítanak az ősi magyar próbákra, a nagyrészt szalmabálákból és fából készült terepakadályok minden bizonnyal alaposan próbára teszik a versenyzők erejét és ügyességét. Általában az indulók kétharmada az erősebb nemből kerül ki, viszont a hölgyeket is várják, és a kezdők is bátran nevezhetnek, hiszen a rövidebb pálya különösebb felkészülés nélkül, átlagos fizikummal és edzettséggel is teljesíthető. A Székely Hajszára egyéniben és csapatban is lehet nevezni, online a pannonhajsza.hu weboldalon vagy a verseny napján a helyszínen.