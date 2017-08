A kontinenstorna csütörtöki, első versenye a terepduatlon (6,2 km futás, 20 km kerékpározás, 3,1 km futás) volt, amit a megyeszékhelyi SepsiTri SK sportolója, Imreh László 2:08:36 órás idővel összetettben a 49., míg a 25–29 éves korcsoportban az 5. helyen zárt. Atlétánk mindössze 2:45 perccel marad le kategóriájában az Eb-dobogóról. Az ugyancsak megyeszékhelyi Jakab Tibor 2:11:36 órás ideje összetettben az 58. helyre volt elég, míg a 40–44 éves korcsoportban hatodik lett. A terepduatlon Eb-n az Elit kategóriában rajthoz állt Dániel Attila is, ám gumidefekt miatt nem tudta befejezni a versenyt. Ez alkalommal a román terepduatlon országos bajnokságon is eredményt hirdettek: Imreh és Jakab korcsoportjukban ezüstérmes lett, míg összetettben előbbi tizedik, míg utóbbi tizenötödik.

Szombaton került sor a tereptriatlon (1 km úszás, 23,75 km kerékpározás, 6,2 km futás) versenyre, ahol már csak két háromszéki sportolónak szurkolhattunk: Imreh László 2:26:27 órás idővel a 68.-ként ért át a célvonalon, míg a 25–29 éves korcsoportban 6. lett; a távnak Madaras Dániel is nekivágott, ám technikai problémák miatt nem tudta befejezni a viadalt. A megmérettetés az országos tereptriatlon-bajnokság ötödik állomása is volt egyben, s Imreh összetettben a 13. volt, míg a 25–29 korosztályban diadalmaskodott.

A marosvásárhelyi sportfesztivál záróakkordjaként vasárnap rendezték meg a Szász Albert-emlékterepfutó-versenyt, melynek rajtjánál ott volt Imreh László is. A háromszéki sportoló 49:57 perc alatt teljesítette a 11 km-es távot, ideje a nyílt versenyben az ötödik, míg a 19–29 éves kategóriában a harmadik helyre volt elég. (t)